Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że od 18 maja zostaną zniesione kolejne obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa. Zgodnie z nimi będzie można pójść do kosmetyczki, fryzjera, czy do restauracji. Zmiany czekają też pasażerów komunikacji miejskiej.

Od 18 maja Polska wchodzi w III etap znoszenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Zmiany czekają fryzjerów, kosmetyczki, oraz restauracje, które będą mogły być otwarte z pewnymi ograniczeniami. Do zmian dojdzie też w transporcie publicznym. Do tej pory jednocześnie w pojeździe mogła przebywać jedna osoba na dwa miejsca siedzące.

Co się zmienia?

Od poniedziałku autobusem, tramwajem czy wagonem metra będzie mogło równocześnie podróżować więcej osób. Do jednego pojazdu będzie mogło wejść 30 procent liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, z zastrzeżeniem, że połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Przykładowo, jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących, to równocześnie może nim jechać 30 osób. Według wcześniejszych obostrzeń, do środka mogło wejść tylko 15 pasażerów. To znaczący przyrost, ale przy utrzymaniu odpowiedniego dystansu - zaznaczył podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Co ważne, decyzję o zwiększeniu limitu miejsc w środkach transportu będzie podejmował zarządzający transportem publicznym, dlatego te nowe ograniczenia nie muszą zostać wprowadzone u wszystkich operatorów.