Przez najbliższy tydzień, do 11 grudnia podmioty lecznicze mogą składać deklarację, że chcą wziąć udział w programie szczepień przeciwko koronawirusowi – zapowiedział na konferencji prasowej szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Rząd chce, by w każdej gminie były punkty szczepień.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

15 grudnia na stronie internetowej pojawią się informacje o wszystkich zgłoszonych punktach - poinformował Michał Dworczyk. Szef kancelarii premiera szacuje, że powinno powstać ok. 8 tys. takich punktów - w tym co najmniej 1 punkt mobilny w każdej gminie.

W operacji szczepień - według rządowych szacunków - ma wziąć udział ok. 40-50 tys. personelu medycznego. Dworczyk podkreślił równocześnie, że celem jest, by program szczepień nie zakłócił normalnego funkcjonowania służby medycznej.

Do udziału w programie może zgłosić się każdy podmiot, który prowadzi działalność leczniczą. Kwalifikację do szczepienia będzie mógł przeprowadzić każdy lekarz, który ma prawo wykonywania zawodu na terenie Polski. Jak poinformował prof. Andrzej Horban, jedynym przeciwskazaniem do szczepienia może być wysoka gorączka.

Podmiot, który chce wykonywać szczepienie, musi zadeklarować, że będzie dostępny przynajmniej 5 dni w tygodniu. Taki podmiot musi też zapewnić, że będzie dysponował co najmniej jednym zespołem wyjazdowym.

Dworczyk poinformował, że będzie jeden centralny rejestr dla chcących się zaszczepić.