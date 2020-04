​Do psychiatrów i psychoterapeutów zgłasza się coraz więcej osób, które nie radzą sobie z izolacją i innymi skutkami pandemii koronawirusa. "Dla wielu ludzi jest to ekstremalna sytuacja, tracą pracę, grunt pod nogami, niektórzy są też w żałobie po swoich bliskich" - mówi w rozmowie z Onetem Dominika Dudek, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Jak mówi Dudek, psychiatrzy odbierają teraz wiele telefonów od osób, które potrzebują porad lub rozmowy. Większość wizyt odbywa się obecnie właśnie przez telefon lub online. To znacznie utrudnia jednak pracę.

Z pacjentem, którego znam, mogę porozmawiać telefonicznie. Mogę w razie potrzeby zmodyfikować jego leczenie, przepisać e-receptę. Natomiast jeśli mam nowego pacjenta, sprawa jest skomplikowana. Przeprowadzenie diagnostyki różnicowej, nawet przez Skype'a, jest trudne. Badanie pacjenta psychiatrycznego to nie tylko zebranie wywiadu. Nie jest ważne tylko to, co mówi, ale również jak wygląda, jak się zachowuje, jaką ma mimikę twarzy. Muszę pacjenta poczuć - wyjaśnia rozmówczyni Onetu.

Prezes PTP zauważa, że ludzie różnie znoszą obecny stan. W związku z pandemią ludzie są izolacji, mają także ograniczony kontakt z bliskimi i przyjaciółmi. Niektórzy jednak radzą sobie całkiem dobrze, np. osoby z fobią społeczną. Ich zachowania, wcześniej piętnowane, są teraz akceptowane, a wręcz i pożądane - dodaje prof. Dudek.

Izolacja natomiast niekorzystnie wpływa np. na osoby chore na schizofrenię. Dudek zaznacza, że niektóre osoby są "całkowicie rozbite psychicznie, mają stany depresyjne, często płaczą, boją się".

Są także przypadki pacjentów, którzy byli już w bardzo dobrym stanie, ale teraz znacząco się wszystko pogorszyło. Towarzyszy im dodatkowa frustracja związana z tym, że wszystkie ich problemy, które mieli już pod kontrolą, wróciły - mówi.

Jak zaznacza Dudek, jej zdaniem "prawdziwego nawału pracy" dla specjalistów można spodziewać się po pandemii i zakończeniu izolacji.