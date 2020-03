"Domagamy się umorzenia składek na ZUS co najmniej na pół roku" - takie hasła można było usłyszeć w Warszawie. Protestujący przedsiębiorcy przejechali z Placu Teatralnego przed kancelarię premiera.

Zdj. ilustracyjne / Radek Pietruszka / PAP

Uczestnicy akcji - ze względu na aktualne ograniczenia w przemieszczaniu się - manifestowali w swoich samochodach. Kierowcy, jadąc z prędkością kilku kilometrów na godzinę, blokowali przejazd przez plac Trzech Krzyży. Używali klaksonów.

Niektórzy kierowcy siedzieli w maseczkach. W części aut - poza kierującymi - byli pojedynczy pasażerowie. Demonstrujący mówili, że protestują, by zwrócić uwagę premiera na nowo wprowadzone przepisy "za mało chroniące przedsiębiorców w czasie epidemii".



Chcemy, żeby państwo nam wreszcie pomogo. Mam na utrzymaniu siedmiu pracowników, oni mają rodziny. Nie mamy żadnej pomocy - mówiła reporterowi RMF FM jedna z uczestniczek protestu, właścicielka restauracji. Dopytywana, jakiej pomocy od państwa domagają się przedsiębiorcy, powiedziała: Umorzenia ZUS-u, wszelkich podatków, co najmniej 80 procent dopłat do pensji, bo od trzech tygodni nie pracujemy.

Inny uczestnik protestu mówił naszemu dziennikarzowi: Ktoś powie, że ten protest jest niestosowny w czasach epidemii, ale proszę zrozumieć, że jesteśmy w takiej sytuacji, tak zdeterminowani, że musimy zaprotestować.



W wyniku protestu na pl. Trzech Krzyży zakorkowane były wszystkie okoliczne ulice - m.in. Bracka, Nowogrodzka i Żurawia.

Na miejscu byli policjanci, którzy spisali niektórych z kierowców.