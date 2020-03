Trwa konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Przedstawiają nowe informacje w sprawie walki z epidemią koronawirusa w Polsce. "Wprowadzamy kolejne ograniczenia - m.in. w przemieszczaniu się " - zapowiedział premier. Nowe obostrzenia będą obowiązywać od dzisiaj do 11 kwietnia.

To, że mamy mniejszy przyrost zachorowań, niż się spodziewaliśmy, nie może nas usypiać; konieczne jest wprowadzenia w Polsce kolejnych obostrzeń w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Poinformował o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń w przemieszczaniu się.



Te ograniczenia będą dotyczyć każdego z nas, (...) to decyzja niezbędna, by maksymalnie ograniczyć naszą aktywność. Poza wyjściem do sklepu, apteki, wyprowadzeniem psa na spacer - mówi premier. Podejmujemy te decyzje, by kupić sobie czas, przygotować szpitale (na walkę z koronawirusem - przyp. red.) - mówi. Premier zapowiedział, że będą wprowadzone ograniczenia także w komunikacji publicznej. Mają być dostępne tylko miejsca siedzące, by ograniczyć tłok. W tramwaju czy autobusie i wszystkich środkach komunikacji publicznej nie może być tłoku, musi być dystans - podkreślił.



Musimy dalej ograniczać zgromadzenia do absolutnego minimum; nie powinny poruszać się więcej niż dwie osoby - podkreślił.

O zakazie wychodzenia z domu - poza pilnymi sytuacjami - mówi też minister zdrowia. Będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu poza potrzebnymi sytuacjami, gdy idziemy do pracy, sklepu, apteki. (...) Jeżeli nie ograniczymy zgromadzeń do zera, nie ograniczymy wyjść z domu praktycznie do zera, nie uda nam się uratować ludzkich żyć - mówi Łukasz Szumowski.



Dziś wzrósł tragiczny bilans ofiar koronawirusa w Polsce. Zmarł 68-letni ksiądz, leczony w Puławach. Tym samym w kraju mamy już 9 ofiar śmiertelnych. 774 osoby są zarażone.

