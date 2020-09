Mamy 748 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. W ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarło w naszym kraju 5 osób. Minister zdrowia Czech Adam Vojtiech podał się do dymisji - zastąpił go Roman Prymula. Premier Litwy zapowiedział zakaz imprez masowych od 1 października. We Francji odnotowano 5298 nowych przypadków koronawirusa - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. Najważniejsze informacje dot. walki z koronawirusem w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

- 748 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. W ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarło 5 osób



- Liczba zmarłych osób zakażonych koronawirusem w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 200 tys.

- Brytyjski premier Boris Johnson przedstawi we wtorek w Izbie Gmin plan dalszych działań rządu w związku z ponownie rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem





- Zmiana na stanowisku ministra zdrowia w Czechach



- Niemcy boją się "importowanego" koronawirusa z Francji, Holandii i Hiszpanii

- Premier Litwy zapowiedział zakaz imprez masowych od 1 października





20:50 Koronawirus u migrantów na Lesbos



U 243 osób ubiegających się o azyl, z tymczasowego ośrodka, który powstał na wyspie Lesbos po pożarze obozu dla migrantów Moria, stwierdzono koronawirusa. Taką informację podała grecka agencja zdrowia publicznego EODY. Badaniami objęto 7 tys. przebywających w nowym obozie dla migrantów.

Testom na obecność koronawirusa poddano także 120 znajdujących się na miejscu policjantów oraz 40 członków personelu. Ich wyniki okazały się negatywne.

20:33 Blisko 5300 nowych zakażeń we Francji

We Francji odnotowano 5298 nowych przypadków koronawirusa - poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. Zmarły 53 kolejne osoby, zwiększając ogólny bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 do 31 338.



Liczba osób zmarłych w związku z Covid-19 obejmuje chorych, którzy byli w szpitalach i w domach opieki.



Do tej pory od wybuchu pandemii we Francji odnotowano 458 061 przypadków SARS-CoV-2 - podał resort zdrowia.

20:19 Premier Litwy zapowiada zakaz imprez masowych

Premier Litwy Saulius Skvernelis zapowiedział, że od 1 października zostanie wprowadzony w tym kraju zakaz imprez masowych. Ma to związek ze wzrostem zachorowalności na Covid-19



Rozumiem zmęczenie, irytację niektórych osób (...), powinniśmy jednak podjąć zdecydowane i niezbędne kroki, aby chronić zdrowie i życie nas wszystkich - wskazał Skvernelis. Zapewnił też, że zostanie wzmocniona ochrona szpitali, lekarze zostaną poddani testom na koronawirusa, ale "nie zostaną wprowadzone żadne poważniejsze ograniczenia".

W ciągu ostatniej doby na Litwie potwierdzono 70 przypadków koronawirusa. W kraju dotychczas odnotowano 3814 zakażeń, a w związku z Covid-19 zmarło 87 osób.





19:50 Johnson przedstawi jutro nowy plan działań w ramach walki z koronawirusem

Brytyjski premier Boris Johnson przedstawi we wtorek w Izbie Gmin plan dalszych działań rządu w związku z ponownie rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem - poinformowało jego biuro. Jest niemal pewne, że wprowadzone zostaną dodatkowe obostrzenia.



Przed wystąpieniem w Izbie Gmin Johnson będzie przewodził posiedzeniu rządowego sztabu kryzysowego. W poniedziałek rozmawiał telefonicznie z szefami rządów Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.



Johnson powtarza, że ogólnokrajowa blokada, podobna do tej, która została wprowadzona pod koniec marca, jest ostatecznością, ale jakaś forma zaostrzenia restrykcji jest pewna. Według BBC i Sky News, jednym z rozważanych pomysłów jest wprowadzenie ich na stosunkowo krótki okres, np. dwa tygodnie, aby jak to określono, przerwać łańcuch transmisji wirusa. W tym okresie zapewne wprowadzony zostałby zakaz spotykania się przez osoby z różnych gospodarstw domowych, a puby, bary i restauracje albo zostałyby zamknięte, albo byłyby otwarte w skróconych godzinach.

19:00 Ponad 4 tysiące nowych zakażeń w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 11 zgonów z powodu Covid-19 i wykryto kolejnych 4368 zakażeń koronawirusem.

W poniedziałkowych statystykach zwraca uwagę sytuacja w Anglii, gdzie zanotowano drugą najwyższą liczbę zakażeń (3754) od połowy kwietnia, i jest ona tylko minimalnie niższa od tej z piątku, oraz w Walii, gdzie jest ona najwyższa (234) od końca kwietnia.

W Wielkiej Brytanii od początku epidemii potwierdzono 398 625 przypadków SARS-CoV-2, co jest 14. najwyższą liczbą na świecie i czwartą w Europie - za Rosją, Hiszpanią i Francją.

Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Wielkiej Brytanii wynosi obecne 41 788. 37 103 osoby zmarły w Anglii, 2505 - w Szkocji, 1603 - w Walii, a 577 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

W ciągu minionej doby wykonano ponad 219,7 tys. testów na obecność koronawirusa, a od początku epidemii już 18,7 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 257,3 tys. testów na dobę.





18:31 Nowe restrykcje w Oslo

Władze Oslo ogłosiły wprowadzenie od wtorku w południe zakazu zgromadzeń powyżej 10 osób w prywatnych domach. Zaapelowały także o noszenie maseczek we wszystkich miejscach, w których trudno jest zachować odstęp.



Nowe restrykcje i zalecenia mają związek ze znacznym wzrostem liczby nowych przypadków zakażenia koronawirusem w stolicy Norwegii.



Sytuacja w Oslo jest poważna. Musimy powstrzymać rozwój epidemii, tu i teraz, a to właśnie prywatne imprezy są źródłem ostatnich zakażeń - tłumaczył burmistrz Oslo Raymond Johansen.





18:00 Nowe dane z Włoch

W poniedziałek wszystkie 15 dzielnic Oslo uznano za "czerwone". Najbardziej dotkniętymi epidemią dzielnicami są: Gamla Oslo, Hanshaugen oraz Sagene, gdzie potwierdzono ponad 100 zakażeń na 100 tys. mieszkańców.Burmistrz Johansen nie wykluczył, że jeśli sytuacja epidemiologiczna nie poprawi się, mieszkańcy Oslo mogą się spodziewać kolejnych obostrzeń, np. w- podkreślił Johansen.Władze norweskiej stolicy zaapelowały o, a także o zasłanianie twarzy w sklepach i centrach handlowych.

Kolejnych 17 osób zmarło we Włoszech na Covid-19. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 1350 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia w poniedziałek.



Dotychczas zanotowano w kraju prawie 300 tys. przypadków zakażeń koronawirusem. Liczba zgonów od początku epidemii wzrosła do 35 724.



Wyzdrowiało już 218 tys. osób. Liczbę obecnie zakażonych szacuje się na co najmniej 45 tys. W szpitalach przebywa 2475 najciężej chorych, w tym 232 na intensywnej terapii.



Kampania to jedyny region Włoch, w którym zanotowano więcej niż 200 nowych zakażeń. Wyraźnie ich liczba spadła w Lombardii, gdzie jest ich 90. W ciągu doby wykonano 55 tys. testów.





17:29 Czechy mają nowego ministra zdrowia

Prezydent Czech Milosz Zeman powołał Romana Prymulę na ministra zdrowia. Zastąpił on Adama Vojtiecha, który rano podał się do dymisji. Zeman powiedział, że nie wyobraża sobie innej osoby zdolnej do kierowania resortem w tak trudnej sytuacji.



Prymula jest jedną z najbardziej znanych i wyrazistych twarzy walki z koronawirusem w Czechach. Był wiceministrem zdrowia. Zabiegał wtedy o wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek zawsze i wszędzie. W marcu przez dwa tygodnie kierował Centralnym Sztabem Kryzysowym. W tym czasie m.in. powiedział, że Czesi muszą się liczyć z zamknięciem granic nawet na dwa lata i powinni sobie zaplanować urlopy w kraju. Za te wypowiedzi spotkała go publiczna reprymenda od premiera.



Już po odejściu z resortu i objęciu specjalnie utworzonej dla niego funkcji pełnomocnika rządu do spraw innowacji i medycznych badań naukowych, co nastąpiło w maju, Prymula ostrzegł, że druga fala pandemii nadejdzie. Kilka dni temu ocenił zaś, że dziennie może przebywać od 6 do 8 tys. zakażonych.





16:14 Obowiązkowe testy dla przyjeżdżających z Paryża do Włoch



Włoski minister zdrowia Roberto Speranza zarządził, że osoby przybywające z Paryża i tych rejonów Francji, gdzie notuje się wysokie szerzenie się koronawirusa, muszą poddać się obowiązkowym testom. To reakcja na znaczny wzrost zakażeń w tym kraju.

Speranza podkreślił, że dane na temat przebiegu pandemii w krajach europejskich "nie mogą być lekceważone". Włochy są obecnie w znacznie lepszej sytuacji niż inne państwa, ale wciąż potrzebna jest ostrożność, aby nie zaprzepaścić dotychczasowych wyrzeczeń - dodał.

Wcześniej, w związku z licznymi przypadkami zakażeń wśród turystów wracających do Włoch z wakacji, obowiązek testów wprowadzono wobec osób przybywających z Hiszpanii, Grecji, Chorwacji i Malty.





16:08 Przemoc domowa w czasach pandemii

W warunkach pandemii Covid-19 problemem numer dwa po samym wirusie stał się wzrost przemocy domowej. Na przykład tylko w pierwszym półroczu policja otrzymała prawie dwa razy więcej zgłoszeń w sprawie przemocy domowej niż w poprzednich sześciu miesiącach - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na spotkaniu z przedstawicielami organizacji międzynarodowych i pozarządowych. Podpisał też dekret dotyczący przeciwdziałania przemocy domowej.





Epidemia ograniczyła wakacyjne podróże Polaków w tym roku; od początku czerwca do końca sierpnia z usług PKP Intercity skorzystało niemal o 6 mln mniej pasażerów niż w czasie ubiegłorocznych wakacji - poinformował przewoźnik PKP Intercity. Firma dodała, że z każdym miesiącem liczba podróżnych wzrasta.





15:16 Szwajcaria

Przez weekend w Szwajcarii wykryto 1095 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i zmarło pięć zainfekowanych osób - poinformowały szwajcarskie władze w poniedziałek.

Nowy bilans pandemii w kraju to obecnie 50 378 wykrytych infekcji i 1770 zgonów osób z Covid-19. Spośród nowo potwierdzonych przypadków zakażeń tylko 27 wymagało hospitalizacji.

15:09 Zdrowie

Od lewej: rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec i szef NFZ Filip Nowak podczas konferencji "Współpraca Rzecznika Praw Pacjenta i Narodowego Funduszu Zdrowia w czasie pandemii COVID-19"

Pacjenci najczęściej skarżą się na brak możliwości bezpośredniej wizyty w przychodni ze względu na zagrożenie epidemią - wskazywali na konferencji prasowej Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec oraz pełniący obowiązki szefa Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak.



Konferencja prasowa dotyczyła współpracy Rzecznika Praw Pacjenta i Narodowego Funduszu Zdrowia w czasie pandemii koronawirusa. Przedstawiciele tych dwóch instytucji mówili o tym, że w czasie epidemii "znacząco wzrosły sygnały" związane z utrudnionym dostępem do lekarzy. Dlatego też rozpoczęto kontrole w placówkach, ale nie po to, by nakładać sankcje, lecz bardziej, by te sygnały wspólnie zweryfikować.



Te nasze działania kładą nacisk bardziej na weryfikowanie (zgłoszeń - przyp. red.) niż karanie - tłumaczył rzecznik praw pacjenta.

15:03 Hiszpania

Rząd Hiszpanii porozumiał się z władzami wspólnoty autonomicznej Madrytu, gdzie notuje się najwięcej zgonów na Covid-19, ws. walki z tą chorobą. Tymczasem związkowcy służby zdrowia protestują przeciw chaotycznemu zarządzaniu walką z epidemią w regionie Madrytu.



Spotkanie pomiędzy premierem Pedrem Sanchezem a premier regionu Madrytu Isabel Diaz Ayuso

Spotkanie pomiędzy premierem Pedrem Sanchezem a premier regionu Madrytu Isabel Diaz Ayuso odbyło się w dniu wejścia w życie na terenie tej wspólnoty nowych obostrzeń. Wprowadzone zmiany ograniczają m.in. liczbę klientów w placówkach handlu i usług oraz redukują liczbę spotykających się osób do sześciu.

14:59 Pomorze

W związku z przypadkami wystąpienia w szkołach SARS-CoV-2 stacje sanepidu z woj. pomorskiego wydały 61 pozytywnych opinii o wprowadzeniu nauczania w trybie zdalnym lub hybrydowym. Na kwarantannie przybywa 2398 uczniów i 328 nauczycieli.

14:36 Kolej

Pomimo pandemii koronawirusa Lotos Kolej zwiększyła swój udział w krajowym rynku. W maju przewiozła 11,47 proc. towarów, co jest drugim najlepszym miesiącem pod względem udziałów w historii spółki - podało w poniedziałek biuro prasowe Grupy Lotos.



Sytuację związaną z COVID-19 odczuł zarówno krajowy, jak i międzynarodowy rynek przepływu towarów. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), praca przewozowa w miesiącach styczeń-lipiec 2020 r. spadła o 12,93 proc. wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.



Spółka Lotos Kolej odnotowała spadek na poziomie 3,43 proc. Ten wynik przełożył się na zwiększony udział w rynku.

14:32 Radom

Z powodu wykrycia koronawirusa u nauczycielek w dwóch przedszkolach w Radomiu zajęcia kilku grup przedszkolnych zawieszono do końca tygodnia - poinformowało w poniedziałek Biuro Informacji Prasowej i Publicznej radomskiego magistratu.



W Publicznym Przedszkolu nr 9 przy ul. Kalińskiej 4 z powodu wykrycia zakażenia koronawirusem u dwóch nauczycielek, zajęcia zawieszono w trzech grupach przedszkolnych.



Chora na Covid-19 jest również nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej z przedszkola numer 15 przy ul. Kusicińskiego. W związku z sytuacją jedna z grup przedszkolnych nie ma zajęć, a dzieci przebywają w domu.



14:27 Apel ministra zdrowia

Minister zdrowia Adam Niedzielski zaapelował o przestrzeganie podstawowych zasad, które mają ograniczać transmisję koronawirusa. Apeluję, nośmy maseczki, pilnujmy dystansu i oczywiście dezynfekujmy, przede wszystkim, ręce - mówił.

Minister zdrowia dr Adam Niedzielski, wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Marcin Jędrychowski podczas spotkania z mediami przed budynkiem Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Chciałbym zaapelować do wszystkich (...) o to, żebyśmy stosowali podstawowe zasady reżimu sanitarnego, czyli dystans, dezynfekcja i maseczki. To są bardzo ważne parametry, bardzo ważne rzeczy, które świadczą o dyscyplinie społecznej i są bardzo ważnym orężem walki z koronawirusem - powiedział szef resortu zdrowia podczas konferencji w Krakowie.

14:25 Opole

W Opolu potwierdzono nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Na Covid-19 chodzy są m.in. pracownik Publicznego Żłobka nr 2 i część uczestników warsztatów terapii zajęciowej Domu Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.



14:20 Ministerstwo Zdrowia

Należy spodziewać się kontynuacji trendu ok. tysiąca nowych przypadków koronawirusa dziennie - wskazał w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.



Minister zapewnił podczas spotkania z mediami w Krakowie, że system ochrony zdrowia jest przygotowany na zwiększoną liczbę zakażeń koronawirusem. Podał, że jeśli chodzi o infrastrukturę szpitalną, to zajęte jest niecałe 2 tys. z ok. 6,5 tys. łóżek i ok. 80 z blisko 400 respiratorów.

13:24 Wielka Brytania

Jeśli utrzyma się obecny trend w Wielkiej Brytanii, to w połowie października będzie 50 tys. zakażeń koronawirusem dziennie, a to w połowie listopada przełoży się na ponad 200 zgonów dziennie - ostrzegł główny doradca naukowy rządu Patrick Vallance.



Vallance i naczelny lekarz Anglii Chris Whitty przedstawili na konferencji prasowej prognozy w związku z rosnącą w ostatnich dniach liczbą zakażeń SARS-CoV-2.



Głównu doradca naukowy rządu Wielkiej Brytanii powiedział, że według szacunków ok. 70 tys. osób w całym kraju zakażonych jest obecnie koronawirusem, a liczba ta zwiększa się o 6000 dziennie.

13:13 Województwo lubuskie

Przed wybuchem pandemii, w końcu lutego br., w woj. lubuskim zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych było 25 163 obcokrajowców. Do końca maja ich liczba spadła o ponad dwa tysiące. Teraz jednak systematycznie rośnie i jest wyższa niż w lutym - poinformowała rzeczniczka regionalna ZUS woj. lubuskiego Agata Muchowska.



Obecnie liczba cudzoziemców zgłoszonych do ZUS w regionie wzrosła do 25 511, przekraczając poziom sprzed pandemii - zaznaczyła Muchowska. Dodała, że najwięcej obcokrajowców, ponad 16,6 tys. pracuje w ramach umowy o pracę. Niewiele ponad pół tysiąca cudzoziemców prowadzi własną działalność gospodarczą. Pozostałe osoby pracują na oskładkowanych umowach cywilnoprawnych.



Wśród cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w woj. lubuskim najwięcej jest obywateli Ukrainy - 21,6 tys. Oznacza to, że w ciągu trzech miesięcy przybyło ich ok. 2,2 tys.

13:11 Kielce

Uczeń ósmej klasy Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach został zarażony koronawirusem. Klasa przez pewien czas będzie uczyć się zdalnie. Podobny system edukacji obowiązuje w kilku placówkach w woj. świętokrzyskim. Zakażenie potwierdzono też u wychowawczyni internatu i u wicedyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kielcach.



Obie osoby nie miały jednak ostatnio kontaktu z młodzieżą. Dlatego nie było potrzeby wprowadzania tam nauczania zdalnego - zapewnił świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik.



13:09 Hiszpania

Epidemia koronawirusa sprzyja przechodzeniu Hiszpanów na wcześniejszą emeryturę. Z szacunków rządu Hiszpanii wynika, że około 40 proc. wszystkich wnioskujących o emeryturę, to osoby, które nie ukończyły 65 lat i 10 miesięcy, czyli wieku emerytalnego w tym kraju.





12:54 Polska

W województwie łódzkim zanotowano w poniedziałek prawie dwukrotny wzrost zakażeń koronawirusem. 93 zarażenia Covid-19 dotyczą: dziecka, nastoletniej dziewczynki, 6 młodych kobiet, 17 kobiet w średnim wieku, 20 kobiet w starszym wieku, 8 młodych mężczyzn, a także 18 mężczyzn w średnim wieku i 22 mężczyzn w starszym wieku.

Są to osoby w wieku od 2. do 95. roku życia.

Dzisiejszy wzrost zakażeń koronawirusem jest związany z ogniskiem koronawirusa w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Zakażonych jest tam 55. pensjonariuszy oraz 6 osób z personelu - poinformowała rzeczniczka wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska i dodała, że 42 osoby objęte zostały kwarantanną.

12:38 Polska

15 osób jest zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 z ogniska w szkole podstawowej w Wąpielsku. To 10 nauczycieli i 5 osób z kontaktu. Problem dotyczy 4 szkół w gminie, gdyż pedagodzy pracowali w kilku placówkach: w Półwiesku Małym, Długiem i w Radzikach Dużych.

11:51 Polska

Najtrudniejsza sytuacja epidemiologiczna w woj. warmińsko-mazurskim jest w Działdowie, gdzie z powodu zakażenia koronawirusem 6 lekarzy zamknięto jedną z przychodni rodzinnych. Zakażenie potwierdzono też u 11 pielęgniarek i lekarza z miejscowego szpitala oraz u 8 pacjentów.

11:49 Polska

Do 75 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem w największym ognisku zachorowań w Szczecinie. Chodzi o zakład produkcji mięsnej. Pojawiło się też nowe, choć niewielkie ognisko. Zachorowali pracownicy Morskiego Centrum Nauki. Do dziś 6 osób uzyskało pozytywny wynik testu. Biuro budowanego na Łasztowni muzeum zostało zamknięte, a pracownicy trafili do kwarantanny.

11:32 Indonezja i Filipiny

W Indonezji odnotowano w poniedziałek rekordowo wysoką liczbę nowych zakażeń koronawirusem - 4176 przypadki. Zmarły 124 osoby.

Z kolei na Filipinach w wyniku Covid-19 zmarło 15 osób - najmniej od dwóch tygodni. Łączna liczba zgonów z powodu Covid-19 na Filipinach wzrosła do 4999.

11:30 Śląsk i kopalnie

Podczas minionego weekendu w śląskich kopalniach odnotowano jedno nowe zakażenie koronawirusem wśród górników, przybyło trzech ozdrowieńców - wynika z poniedziałkowych danych spółek węglowych.



11:27 Rosja

W Rosji zarejestrowano w ciągu minionej doby 6196 zakażeń koronawirusem; dobowy przyrost zachorowań trzeci dzień z rzędu przekroczył poziom 6 tysięcy. Spadła nieco liczba przypadków śmiertelnych Covid-19: zarejestrowano ich w ciągu ostatniej doby 71 wobec 79 dzień wcześniej.

Nowe dane ogłosił w poniedziałek sztab ds. walki z pandemią. Ogólna liczba zakażeń w Rosji wynosi teraz 1 109 595, a liczba zgonów - 19 489.

10:55 NOWE DANE

Mamy 748 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. W ciągu ostatniej doby na Covid-19 zmarło 5 osób.

W niedzielę ministerstwo informowało o 910 nowych zakażeniach koronawirusem, w sobotę ich liczba po raz pierwszy przekroczyła 1000 i wynosiła 1002. W piątek MZ informowało o 757 przypadkach, w czwartek o 837, w środę o 600, a we wtorek o 605 nowych przypadkach.





10:34 Francja

Ministerstwo edukacji Francji zapowiedziało rozluźnienie od wtorku protokołu sanitarnego w szkołach podstawowych i przedszkolach. Placówki nie będą już zamykane po stwierdzeniu pojedynczych przypadków zakażenia koronawirusem.

Według najnowszych oficjalnych danych 89 szkół publicznych i prywatnych jest obecnie zamkniętych we Francji z powodu przypadków zakażenia koronawirusem, co oznacza, że do szkoły nie chodzi około 5 tys. uczniów.

10:27 Australia

W ciągu ostatniej doby w Australii odnotowano 16 nowych zakażeń koronawirusem i jest to najniższa liczba od początku drugiej fali pandemii w czerwcu. Na Covid-19 zmarły dwie osoby.

"To światełko w tunelu zbliża się z każdym dniem" - powiedział zastępca głównego lekarza Australii Nick Coatsworth komentując najnowsze statystyki dotyczące pandemii.

10:03 Polska

Zakażenie koronawirusem potwierdzono u dwóch nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu - prawdopodobnie po radzie pedagogicznej. Stacjonarne zajęcia w szkole mają być zawieszone do końca tygodnia.

09:55 Polska

Zakażenia koronawirusem wykryto w kolejnych szkołach na Mazowszu. Dzień wolny od nauki jest dziś w Szkole Podstawowej numer 5 w podwarszawskich Ząbkach. Dodatni wynik testu ma tam jeden z pracowników placówki. W budynku trwa dezynfekcja. Od jutra nauka prowadzona będzie tylko przez internet albo hybrydowo.



Co najmniej do końca tygodnia nauczanie zdalne prowadzone będzie w Szkole Podstawowej Przymierza Rodzin na warszawskim Ursynowie.

Zakażenie potwierdzono tam u jednego z nauczycieli. Część uczniów - przede wszystkim z klas siódmych i ósmych - objętych jest kwarantanną.



09:50 Niemcy

Rosnące liczby nowych zakażeń koronawirusem w krajach takich jak Francja, Austria czy Holandia są niepokojące - ocenił w poniedziałek niemiecki minister zdrowia Jens Spahn. Wcześniej czy później "importowane" z tych krajów infekcje pojawią się w Niemczech - dodał.

W poniedziałek berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) poinformował, że ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Niemczech 922 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i nie stwierdzono żadnego zgonu z powodu Covid-19.

09:48 Ukraina

Na Ukrainie minionej doby zakażenie koronawirusem wykryto u 2675 osób, 26 zainfekowanych zmarło, a wyzdrowiało 672 pacjentów.

Do 31 października będzie trwać na Ukrainie tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii w danym regionie. Do 28 września będzie obowiązywać tymczasowy zakaz wjazdu dla obcokrajowców (poza pewnymi wyjątkami).

08:54 Polska

U trzech pracowników Urzędu Gminy Sieraków w Wielkopolsce potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformował zastępca burmistrza Arkadiusz Świderski. W poniedziałek wszyscy pracownicy urzędu, obecni w pracy, mają mieć wykonane testy na obecność SARS-CoV-2.

08:35 Czechy

Minister zdrowia Czech Adam Vojtiech podał się do dymisji. Jak powiedział, chce stworzyć przestrzeń do rozwiązania problemu pandemii koronawirusa.

W Czechach od kilku tygodni rosną liczby zakażonych SARS-CoV-2, a proponowane przez resort i podległe mu służby rozwiązania sanitarne nie powstrzymują skali rozprzestrzeniania się koronawirusa.





07:14 Meksyk

W niedzielę w Meksyku 235 osób zmarło w wyniku Covid-19; w ciągu doby potwierdzono 3542 nowe przypadki zakażenia koronawirusem.

Meksyk jest siódmym krajem z najwyższą liczbą infekcji i czwartym z najwyższą liczbą zgonów na świecie, za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Indiami. Covid-19 to czwarta przyczyna zgonów w Meksyku, przed nim są choroby serca, cukrzyca i nowotwory.

06:07 Niemcy

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Niemczech 922 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i żadnego zgonu.

Najwięcej infekcji w ciągu doby zdiagnozowano w Niemczech na początku kwietnia - ponad 6 tysięcy.

05:18 USA

W Stanach Zjednoczonych w ciągu jednej doby przeprowadzono ponad milion testów na koronawirusa. To rekordowa liczba.. Według ekspertów jest ona jednak i tak niewystarczająca, by powstrzymać epidemię. Ich zdaniem testy pod kątem SARS-CoV-2 powinny być w USA bardziej powszechne i potrzeba od 6 do 10 milionów takich badań dziennie.

Telewizja NBC, informowała, że liczba zmarłych osób zakażonych koronawirusem w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 200 tys.

05:04 Brazylia

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Brazylii 16 389 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 363 kolejne zgony.

Według oficjalnych danych od początku pandemii ten największy kraj Ameryki Południowej zarejestrował ponad 4,5 miliona przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu Covid-19 zmarło do tej pory w Brazylii blisko 137 tysięcy osób.