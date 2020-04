Media Expert przekazuje sprzęt 100 szpitalnym oddziałom zakaźnym i ratunkowym. Nowoczesne pralki i suszarki oraz środki piorące trafią do pracowników oddziałów zakaźnych i SOR w całej Polsce.

Sprzęt trafi do 100 szpitalnych oddziałów / Materiały prasowe

Fundacja "Włącz się!", działająca przy Media Expert oraz marka BEKO przekaże sprzęt bezpłatnie. Wśród obdarowanych placówek jest 16 tych, które zostały przekształcone w szpitale zakaźne i od 16 marca przyjmują wyłącznie chorych zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

To, z jakim poświęceniem służby medyczne codziennie ratują ludzkie życie i zdrowie, zasługuje na najwyższe uznanie - mówi Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert.

Pierwsze komplety urządzeń już dziś trafiły do szpitali. Najpóźniej do piątku sprzęt zostanie dostarczony do wszystkich pozostałych placówek medycznych. Brak pralek i suszarek na oddziałach zakaźnych i SOR zgłaszały nam same szpitale - dodaje Mystkowski.

Szpitale, które dostaną sprzęt, zostały wybrane we współpracy ze Ministerstwem Zdrowia.

Pomagają też pracownicy

W pomoc zaangażowali się również pracownicy Media Expert. Zorganizowali zbiórkę używanego sprzętu. Udało się skompletować kilkadziesiąt zestawów obejmujących czajniki elektryczne, mikrofalówki, ekspresy do kawy, itp.

Wsparcie również dla szkół

Sieć Media Expert uczestniczy również w specjalnej akcji "Komputery dla Szkół i Uczniów". Inicjatywa pozwala na dofinansowania zakupów sprzętu komputerowego dla dzieci i młodzieży. Skorzystało z niej kilkadziesiąt szkół i gmin. Do każdego zakupionego urządzenia sieć dołączyła bezpłatnie program antywirusowy.

Wideo youtube