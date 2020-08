W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 640 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz kolejnych 18 zgonach. Aktualny bilans koronawirusa w Polsce to 48 789 zakażeń i 1 756 ofiar śmiertelnych. Resort poinformował również, że od początku pandemii w Polsce wyzdrowiało 35 321 zakażonych. Liczba zakażonych koronawirusem na Śląsku przekroczyła 17 tys.

Zdjęcie ilustracyjne / Friedemann Vogel / PAP/EPA

Aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce to 48 789 zakażeń i 1 756 ofiar śmiertelnych.

W środę badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u dalszych 640 osób - poinformował resort zdrowia.

Nowe potwierdzone przypadki dotyczą województw: śląskiego (152), wielkopolskiego (97), małopolskiego (90), mazowieckiego (86), łódzkiego (37), podkarpackiego (32), lubelskiego (25), dolnośląskiego (22), opolskiego (21), pomorskiego (17), zachodniopomorskiego (17), lubuskiego (13), warmińsko-mazurskiego (13), podlaskiego (10), kujawsko-pomorskiego (5) i świętokrzyskiego (3).

Resort przekazał, że zmarło kolejne 18 osób w wieku od 61 do 96 lat. Do zgonów doszło m.in. w Krakowie, Łodzi, Zgierzu, Warszawie, Siedlcach i we Wrocławiu. "Większość osób miała choroby współistniejące" - podało MZ.







Niespotykana skala zachorowań

Najwyższy od początku pandemii koronawirusa odnotowano w Polsce we wtorek 4 sierpnia. Wtedy resort zdrowia poinformował o 680 nowych zakażeniach.

W ubiegłym tygodniu w Polsce odnotowywana była niespotykana do tej pory w naszym kraju liczba nowych zakażeń. W sobotę było ich 658 , w piątek - 657, a w czwartek - 615.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski tłumaczył w rozmowie z RMF FM tłumaczył, że ta sytuacja wynika z nowych ognisk koronawirusa.

Będziemy mieli wzrost liczby chorych. Wiemy, że on taki będzie. Przez najbliższe dni to będzie 500, 600 zakażonych osób codziennie. Ale to jest ogromna liczba badań. Robimy teraz 35 tysięcy testów dziennie. To efekt między innymi przesiewów w dużych ogniskach - wyjaśniał w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Dobrołowiczem.

Jakbyśmy dzisiaj mieli 600, jutro 800, pojutrze tysiąc, a za tydzień dwa tysiące czy dwa i pół tysiąca, to byłby powód do dużego niepokoju - ocenił Szumowski.

Przybywa ozdrowieńców

Wyzdrowiało 35 321 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. W szpitalach przebywa 1898 osób z COVID-19, a pod respiratorem 72 chorych.



Resort podał, że nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 9044 osoby, a kwarantanną - 100 151 osób.