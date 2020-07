Rząd łagodzi koronawirusowe restrykcje. Od soboty 25 lipca m.in. zmniejsza się dystans, jaki musimy zachowywać w miejscach publicznych: z 2 do 1,5 metra przy utrzymaniu obowiązku zakrywania ust i nosa, na stadionowych trybunach zasiądzie większa liczba kibiców, a w kinach nie trzeba będzie siedzieć "w szachownicę".

Kibice Arki Gdynia podczas meczu piłkarskiej Ekstraklasy z ŁKS-em Łódź, 11 lipca 2020 / Adam Warżawa / PAP

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem, opublikowanym w piątek w Dzienniku Ustaw, "od 25 lipca zmieniają się zasady związane z zachowaniem dystansu społecznego podczas wydarzeń związanych z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki".

Dwa razy więcej kibiców na stadionach

Zgodnie z nowymi zasadami, więcej ludzi może uczestniczyć w imprezach organizowanych w obiektach sportowych na wolnym powietrzu, m.in. na otwartych i półotwartych stadionach z miejscami siedzącymi lub bez.

Dotychczasowe przepisy pozwalały na zajęcie do 25 procent miejsc na widowni, od 25 lipca zajętych może być do 50 procent miejsc: uczestnicy będą zajmować co drugie miejsce, w rzędach naprzemiennie.

W sytuacji, kiedy miejsca nie są wyznaczone, obowiązuje mniejsza odległość między widzami: dotychczasowy dystans, jaki należało zachować, skrócono o pół metra, a więc obecnie wynosi on 1,5 metra.

Równocześnie uczestnicy imprez są wciąż zobowiązani do zakrywania ust i nosa.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem, więcej osób może korzystać od teraz z aquaparków: limit podniesiony zostaje z 50 do 75 procent obłożenia obiektu.

Kina, teatry, sale koncertowe: Nadal tylko 50 procent miejsc

Większa liczba osób może przebywać również w salach kongresowych, centrach wystawowych i konferencyjnych. Dotąd obowiązywał limit 5 metrów kwadratowych na osobę, teraz to 2,5 metra.

Organizatorzy wydarzeń w kinach, teatrach, salach koncertowych, klubach muzycznych, halach widowiskowo-sportowych, amfiteatrach i muszlach koncertowych mogą udostępniać - tak jak do tej pory - maksymalnie 50 procent miejsc, czyli co drugie miejsce na widowni.

W przypadku braku wyznaczonych miejsc odległość między widzami czy słuchaczami musi wynosić co najmniej 1,5 metra.

Również w tym przypadku utrzymany zostaje obowiązek zakrywania nosa i ust.

W przypadku imprez plenerowych od 17 lipca obowiązuje zasada zapewnienia co najmniej 5 metrów kwadratowych na osobę, uczestnicy muszą zachowywać 1,5-metrową odległość od siebie albo zakrywać nos i usta.

Obowiązek zachowania dystansu nie dotyczy: osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia, osoby towarzyszącej osobie z niepełnosprawnością lub niemogącej ze względu na stan zdrowia poruszać się samodzielnie, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.