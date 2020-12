Do tej pory tylko 1600 osób z co najmniej kilkunastu tysięcy tych, którzy przylecieli w ostatnich dniach z Wielkiej Brytanii do Polski, zgłosiło się na testy na obocność koronawirusa. To najnowsze dane służb sanitarnych, do których dotarł dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.

