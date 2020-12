Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na Twitterze, że wydał dyspozycje Inspekcji Sanitarnej, by wykonywać testy na koronawirusa "każdej zgłaszającej się osobie, która w ostatnim czasie podróżowała z Wielkiej Brytanii". Wpis pojawił się tuż po północy.

Minister zdrowia opublikował wpis na Twitterze tuż po północy.



Przed chwilą wydałem dyspozycje @GIS_gov aby od jutra wykonywać testy każdej zgłaszającej się osobie, która w ostatnim czasie podróżowała z Wlk Brytanii. Proszę kontaktować się z lokalnym sanepidem - napisał minister zdrowia.

Wpis jest nieprecyzyjny: nie wiadomo, czy minister wydał dyspozycje jeszcze przed północą, czy już po północy i w związku z tym, czy osoby powracające z Wielkiej Brytanii będą mogły wykonywać testy już dzisiaj czy dopiero jutro.

Jak ustalił reporter RMF FM Patryk Michalski, poddanie się testowi będzie wynikiem decyzji podróżujących, a nie obowiązku.

Na razie nie wiadomo też, czy rząd zamierza w jakikolwiek sposób kontrolować osoby, ktore dzisiaj przylecą do Polski z Wielkiej Brytanii.



Nowy szczep koronawirusa. Loty zawieszone

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że ze względów bezpieczeństwa zostaną zawieszone od północy z poniedziałku na wtorek loty z Wielkiej Brytanii do Polski. Decyzja związana jest z pojawieniem się nowej odmiany koronawirusa - napisał Müller na Twitterze.

Sprawą nowej odmiany koronawirusa w Wielkiej Brytanii ma zająć się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Zespół ma się zebrać o godz. 10.00 - podał rzecznik rządu.

O wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2 poinformował 14 grudnia brytyjski minister zdrowia Matt Hancock. Przekazał wówczas, że odnotowano ponad 6 tys. zakażeń nową odmianą, głównie w południowej i południowo-wschodniej Anglii. Hancock dodał, że nowy wariant rozprzestrzenia się szybciej niż znana dotychczas odmiana, ale nie wydaje się, by powodował poważniejszy przebieg choroby i nie miał zareagować na opracowane już szczepionki przeciwko Covid-19.



W niedzielę Holandia i Belgia poinformowały, że zawiesiły połączenia lotnicze z Wielką Brytanią w związku z nowym wariantem koronawirusa wykrytym w tym kraju. Analogiczne kroki zapowiedziały Włochy i Austria, ograniczenia rozważają także Niemcy. Hiszpania wezwała do ogólnoeuropejskich działań.



Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), oprócz zakażeń w Wielkiej Brytanii, dziewięć infekcji nowym wariantem koronawirusa potwierdzono w Danii, a pojedyncze przypadki również w Holandii i Australii.