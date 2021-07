Jeśli nie będziemy widzieli dynamicznego wzrostu zakażeń, to najprawdopodobniej dzieci we wrześniu wrócą do szkół - powiedział szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Potwierdził, że rząd rozważa wprowadzenie od września nauki hybrydowej w polskich szkołach.

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas briefingu prasowego w punkcie szczepień przy Stadionie Narodowym w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP

Szef resortu zdrowia pytany na konferencji prasowej o powrót dzieci do szkół po wakacjach zaznaczył, że obecnie nie została jeszcze podjęta żadna decyzja. Jednocześnie potwierdził to, o czym informowaliśmy już wczoraj - rząd rozważa wprowadzenie nauki hybrydowej w szkołach, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

Wśród wariantów, które rozważamy są w zasadzie takie dwa dominujące. Jeden, który oznacza powrót do szkół - bo będziemy robili wszystko, żeby ten powrót do szkół miał miejsce - jeżeli (...) nie będziemy widzieli jakiegoś dynamicznego wzrostu zakażeń. Ale jeżeli sytuacja epidemiczna będzie przez nas oceniana nie tak optymistycznie jak możemy powiedzieć w tej chwili, to jest taki pomysł na stole, który polega na tym, żeby dać sobie ten okres pierwszych dwóch tygodni wrześniowych właśnie na to nauczanie hybrydowe - powiedział Niedzielski.



Dodał, że chodzi o to, aby najpierw jedna grupa dzieci została w domu, by na jaw wyszły ewentualne powakacyjne zakażenia. Zaznaczył, że rozważane jest tu zarówno nauczanie hybrydowe jak i zdalne, przy czym bardziej prawdopodobne jest hybrydowe. To jest scenariusz mniej prawdopodobny i jego prawdopodobieństwo wzrasta wraz z tym, jak ewentualnie pogorszy się sytuacja epidemiczna - zaznaczył.