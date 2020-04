Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje do rządu o pomoc w przygotowaniu szkół do stopniowego powrotu dzieci i młodzieży. "Wykorzystajmy czas, żeby szkoły były w dwustu procentach gotowe do przyjęcia dzieci" - mówi RMF FM Sławomir Broniarz. Wśród najmłodszych uczniów najtrudniej będzie wprowadzić odpowiednie obostrzenia sanitarne - ostrzega Marek Pleśniar.

