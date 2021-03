​Rosnąca liczba zakażeń powodem ograniczeń na kolei w ruchu przygranicznym w Polsce, Czechach i na Słowacji. Od dziś ze Śląska nie dojedziecie pociągiem do czeskiego Bohumina. Pod koniec marca podobne ograniczenia wprowadzone będą też na Słowacji.

Pociąg Elf2 na Dworcu Głównym w Katowicach / Andrzej Grygiel / PAP

Jak dowiedział się reporter RMF FM Marcin Buczek, jeśli chodzi o połączenia z czeskim Bohuminem to ograniczenie, przynajmniej na razie, wprowadzone jest do odwołania.

Dlatego od dziś pociągi z centrum aglomeracji śląskiej dojeżdżają tylko do przygranicznych Chałupek.

Przedstawiciele Kolei Śląskich tłumaczą, że kursy skrócono z powodu ograniczeń wprowadzonych w Czechach, gdzie m.in. rejon zamieszkania można opuszczać tylko z uzasadnionych powodów. Między 21:00, a 5:00 bez konkretnej przyczyny nie wolno wychodzić z domów.

Ograniczenia w poruszaniu się na Słowacji są też powodem zmian w ruchu transgranicznym po tamtej stronie granicy.

Od 29 marca nie będzie połączeń kolejowych między słowackim miastem Żylina a polskim Zwardoniem. To ograniczenie obowiązywać ma co najmniej do końca kwietnia.