Narodowa kwarantanna jest określeniem nieco na wyrost; mamy tu raczej do czynienia z etapem solidarności z dołożeniem pewnych ograniczeń - tak wicerzecznik PiS Radosław Fogiel skomentował kolejne obostrzenia ogłoszone wczoraj przez ministra zdrowia.

Radosław Fogiel / Jakub Rutka / RMF FM

Minister zdrowia Adam Niedzielski oznajmił wczoraj , że od 28 grudnia do 17 stycznia zostanie wprowadzona kwarantanna narodowa - będą dodatkowe obostrzenia m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i czasowy zakaz przemieszczania się w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia.

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel stwierdził w TVN24, że określenie "narodowa kwarantanna" jest "nieco na wyrost". Mamy tu raczej do czynienia z określeniem tego, co premier Mateusz Morawiecki nazwał etapem solidarności z dołożeniem pewnych ograniczeń - powiedział.



Być może pan minister (Niedzielski) w nawale pracy użył tego sformułowania. Pan premier mówi tutaj o rozszerzonym etapie odpowiedzialności i może to jest bardziej precyzyjne. Narodowa kwarantanna jest już bliższa lockdownowi, ale to nie jest sytuacja w Polsce. Lockdown jest w Niemczech, Holandii, na Litwie, w Grecji, ale nie w Polsce - dodał Fogiel.



Dopytany, czy minister Niedzielski pomylił się, Fogiel ocenił, że być może nie był w pełni precyzyjny. Jesteśmy jeszcze przed narodową kwarantanną i mam nadzieję, że będziemy aż do momentu, gdy to zagrożenie minie - zaznaczył.



Od 28 grudnia do 17 stycznia oprócz dotychczasowych obostrzeń zamknięte zostają hotele, także na ruch służbowy oraz stoki narciarskie, zamknięte będą też galerie handlowe, oprócz m.in. sklepów spożywczych, aptek, drogerii.



Ponadto w noc sylwestrową z 31 grudnia na 1 stycznia w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu.