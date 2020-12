Premier Mateusz Morawiecki przyznał się do błędu ws. zakazu wychodzenia z domów w noc sylwestrową. Rząd wprowadził zakaz rozporządzeniem - a potrzebna byłaby do tego ustawa. Jak zachowa się w tej sytuacji policja? Funkcjonariusze nie odpowiadają wprost.

Przypomnijmy, w ostatnim rozporządzeniu rząd Mateusza Morawieckiego zakazał nam wychodzenia z domów między godziną 19:00 w sylwestra a szóstą rano w Nowy Rok.

Prawnicy, a wśród nich Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, zaalarmowali jednak, że wolność przemieszczania się może być ograniczana wyłącznie na mocy ustawy.

Dzisiaj szef rządu przyznał, że mają rację.

"Dlatego te nasze bardzo jednoznacznie zapisane sfomułowania mogą być kwestionowane" - stwierdził Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej, przyznając równocześnie, że nie ma już czasu na naprawienie tego błędu.

W tej sytuacji zaapelował do naszego rozsądku.

"Apel do wszystkich państwa, żeby przestrzegać zaleceń, zakazów, obostrzeń, rygorów, bo one mogą uratować tysiące istnień ludzkich. To powinniśmy potraktować ze śmiertelną powagą: zabawa sylwestrowa nie w tym roku. Zabawa sylwestrowa jest czymś radosnym, a w tym roku powinniśmy ten dzień, dzień sylwestra, pierwszy dzień Nowego Roku, spędzić w jak najmniejszym gronie i bez przemieszczania się" - podkreślił premier.

Jak zachowa się w sylwestra policja?

Czy w tej sytuacji policja nie będzie egzekwować w sylwestra zakazu wychodzenia z domu?

Funkcjonariusze nie odpowiadają wprost. Tłumaczą, że to nie oni są od oceny zgodności obowiązujących przepisów z Konstytucją, ale od ich egzekwowania.

Wydaje się jednak, że znaleźli wyjście z krępującej sytuacji.

Rzecznik policji Mariusz Ciarka, zapytany przez dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasadę, czy osoby nieprzestrzegające godziny policyjnej w sylwestra spotkają kary, odpowiedział: "Naszym priorytetem będzie kontrolowanie kierujących, którzy mogą prowadzić, będąc pod wpływem alkoholu czy podobnie działających środków. Nie będzie też taryfy ulgowej dla osób spożywających alkohol w miejscach publicznych".

W tych przypadkach nie ma wątpliwości interpretacyjnych.