Za tydzień rząd zdejmie zakaz działalności dyskotek - ustalili dziennikarze RMF FM. Po roku obowiązywania zakazu kluby nocne i taneczne wreszcie będą mogły funkcjonować, choć z ograniczeniami.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Dyskoteki to miejsca objęte najdłuższym zakazem działalności. Rząd przez całą pandemię przekonywał, że to są najbezpieczniejsze miejsca: zatłoczone pomieszczenia, w których bawią się ludzie bez masek. Pokazywany był przykład Włoch i Czech, gdzie otwarte kluby walnie przyczyniły się do pogorszenia sytuacji epidemicznej.

Zakaz działalności dyskotek cały czas był więc u nas w rządowym rozporządzeniu utrzymywany, kłopot w tym, że za bardzo nie był przestrzegany. Pojawiały się nawet doniesienia o "dyskotekowych podziemiach".

Rząd chce więc przerwać tę fikcję i planuje otwarcie dyskotek. Decyzja w tej sprawie ma zostać ogłoszona podczas konferencji prasowej prawdopodobnie jutro. Zdjęcie zakazu ma wejść w życie w ciągu najbliższych dni.