Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego i prof. Andrzeja Horbana - szefa Rady Medycznej przy Premierze - z apelem o przyspieszenie luzowania obostrzeń epidemicznych. "Nie ma racjonalnego uzasadnienia, by branże ujęte w planie otwierania dopiero od 29 maja - takie jak salony fitness, baseny czy solaria – nie mogły być otwarte już od 15 maja" - napisał. "Dla wielu polskich rodzin, utrzymujących się z działalności gospodarczej, dalsze przedłużanie lockdownu to tragedia ekonomiczna i osobista" - podkreślił.

