Najwięcej, bo 33,7 proc. Polaków oczekuje od rządu utrzymania obostrzeń pandemicznych na obecnym poziomie. Jednak niewiele mniej, bo 33,2 proc., liczy grupa, która wolałaby poluzowania obostrzeń - to jedne z wniosków płynących z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez United Survey dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Jeśli, w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem, Rada Ministrów musiałaby wprowadzić nowe obostrzenia, to według badanych w pierwszej kolejności powinny być to: nakaz noszenia wyłącznie maseczek, zamknięcie galerii handlowych, a także zawieszenie działalności stacjonarnej kin, muzeów i teatrów.

