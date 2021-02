Przywrócenie części ograniczeń korownawirusowych jest już pewne - ustalili dziennikarze RMF FM. W Kancelarii Premiera spotyka się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Rozważane jest przede wszystkim zamknięcie stoków narciarskich - informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. Do tego być może ponowne zamknięcie części infrastruktury sportowej.

Decyzji jeszcze nie ma, ale ministrowie tłumaczą nam, że idea jest taka, by zamykać te rzeczy, które będą miały stosunkowo najmniejszy wpływ na gospodarkę. Stąd właśnie pomysł na sport.

Oprócz tego rząd ma przymknąć nasze granice - zwłaszcza południowe. Ich przekraczanie będzie możliwe tylko dla osób z testem na koronawirusa. Inaczej konieczna będzie kwarantanna.

Przywracanie ograniczeń jest koniecznością, bo jak wynika z rządowych analiz, czeka nas miesiąc ciągłego wzrostu liczby zakażeń. Szczyt spodziewany jest na przełomie marca i kwietnia.





Minister zdrowia: Odważne decyzje trzeba podejmować

W TVN24 minister zdrowia Adam Niedzielski był pytany rano o luzowanie obostrzeń. Pytany poniedziałek w TVN24, czy "wyobraża sobie utrzymanie dzisiejszych zasad lockdownu, dzisiejszych obostrzeń i dzisiejszych rozluźnień", czy jest "przekonany i zdeterminowany do tego, żeby zacząć jednak znowu robić kroki w tył, a nie naprzód" Niedzielski odparł, że to jest "bardzo trudne pytanie".



Wszyscy mamy oczekiwanie, że trzeba po prostu powoli wychodzić i akceptować pewne ryzyka, które są związane z luzowaniem - przyznał.

Zwrócił uwagę, że "z jednej strony mamy też system opieki zdrowotnej dobrze, czy lepiej przygotowany".

Minister podkreślił, że rząd już w zasadzie podejmował "te decyzje odważne, bo robiliśmy to, jako jedyni w Europie". Proszę zobaczyć dookoła, że wszyscy przedłużali lockdowny, a my otworzyliśmy hotele, otworzyliśmy galerie, otworzyliśmy też stoki (narciarskie). To spowodowało też duży wzrost mobilności - zauważył.



Pytany, czy uważa teraz, że "te decyzje były zbyt odważne, a zatem nie ma wyjścia i trzeba się niektórych z tych decyzji wycofać", odparł: "Tutaj absolutnie uważam, że takie odważne decyzje trzeba podejmować".



Z kolei prof. Robert Flisiak, członek Rady Medycznej przy premierze, stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM, że "zamykanie granic nie ma sensu, to jest przesada, w obecnej sytuacji nie mamy warunków do tego, by uszczelnić granice".