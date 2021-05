Koniec szpitala tymczasowego w Katowicach. Dziś ostatni pacjenci opuszczają szpital, który powstał w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Jutro zacznie się demontowanie zgromadzonego tam sprzętu medycznego.

W katowickim szpitalu tymczasowym jest jeszcze pięć osób. Trzy z nich to pacjenci, którzy kończą leczenie i są wypisywani. Ale są jeszcze dwie osoby, które nadal podłączone są do respiratora i ci chorzy także dzisiaj mają być przewiezione karetkami do katowickiego szpitala MSWiA.

Jeszcze dziś wieczorem w tymczasowym szpitalu ma być przeprowadzona dezynfekcja, a jutro od rana zacznie się rozmontowywanie sprzętu i urządzeń, które - to zapewnienie śląskiego wojewody - mają zostać tu, w regionie. Całkowita likwidacja szpitala ma potrwać do końca czerwca.

Szpital działał od 1 grudnia. W tym czasie trafiło do niego ponad 1 300 chorych, około 300 z nich wymagało podłączenia do respiratorów.