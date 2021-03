Nowe zasady obowiązują od dzisiaj przyjeżdżających do Polski. Wszyscy podróżni, niezależnie od środku transportu, obejmowani są kwarantanną, z której zwalniają m.in. zaszczepienie przeciwko Covid-19 i negatywny wynik testu na koronawirusa. Nowe przepisy dzielą podróżnych na dwie grupy w zależności od kierunku podróży.

/ Stefan Sauer/dpa-Zentralbild / PAP/DPA

Grupa pierwsza to przyjeżdżający do Polski z krajów strefy Schengen: oni uzyskają zwolnienie z kwarantanny, jeśli okażą negatywny wynik testu na koronawirusa - PCR lub antygenowego, wykonanego do 48 godzin przed przyjazdem.

Grupa druga to przyjeżdżający do Polski spoza strefy Schengen: oni są automatycznie i bez wyjątku obejmowani kwarantanną.

Co jednak istotne, osoby z obu grup będą mogły zdjąć nałożoną na nich po przyjeździe do Polski kwarantannę.

"Tą kwarantannę można zdjąć, jeżeli wykona się w Polsce test i będzie on miał wynik negatywny" - wyjaśniał wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Więcej czasu spędzimy na lotnisku

Ostrzegł również, że w związku z nowymi przepisami z pewnością znacznie wydłuży się czas obsługi pasażerów na lotniskach: pojawiają się bowiem dodatkowe kontrole i formalności.

"Czasami będzie tak, że trzeba będzie dłużej poczekać w samolocie na opuszczenie maszyny, trzeba też liczyć się z tym, że będzie oczekiwanie na kontrolę Straży Granicznej" - wyjaśnił.

Z kwarantanny zwolnieni są również ozdrowieńcy (nie wszyscy) i zaszczepieni

Zgodnie z przepisami, z obowiązku kwarantanny po wjeździe do Polski zwolnieni są również ozdrowieńcy, którzy zakończyli izolację nie później niż 6 miesięcy przed przekroczeniem granicy, oraz zaszczepieni przeciw Covid-19.

Wideo youtube