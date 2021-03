Kontenerowiec Ever Given, który od blisko tygodnia blokował Kanał Sueski, został sprowadzony z powrotem na tor wodny i obecnie płynie na północ. Żegluga w kanale zostanie wkrótce przywrócona - poinformował w oświadczeniu Zarząd Kanału Sueskiego (SCA).

Kontenerowiec Ever Given prawie całkowicie ściągnięty z mielizny w Kanale Sueskim / MOHAMED HOSSAM / PAP/EPA

Jak pisze agencja Reutera, całkowite uwolnienie kontenerowca z mielizny potwierdzają też naoczni świadkowie, a także lokalne media. Na Twitterze pojawiły się filmy, na których widać płynący kontenerowiec Ever Given.









Na przejście przez kanał czeka 369 statków, dziesiątki jednostek obrało już kurs dookoła Afryki.





Finansowe skutki blokady Kanału Sueskiego





Skutkiem zablokowania Kanału Sueskiego będą podwyżki cen za towary sprowadzane z Azji - mówi kpt. Jakub Kornacki, z Akademii Morskiej w Szczecinie, w rozmowie z reporterką RMF FM Anetą Łuczkowską. Tą droga trafia do Europy aż 30 proc. tego, co importujemy z Azji, a te dostawy są już opóźnione o prawie tydzień.

Co się stało na Kanale Sueskim?

Przewożący towary na trasie Azja-Europa kontenerowiec Ever Given, pływający pod panamską banderą i będący własnością japońskiej firmy Shoei Kisen, we wtorek zeszłego tygodnia obrócił się bokiem i osiadł na mieliźnie w jednopasmowym odcinku Kanału Sueskiego, ok. 6 km od jego południowego wejścia, w pobliżu Suezu.

Władze zarządzające kanałem przez prawie tydzień nie były w stanie usunąć statku, a ruch przez ten szlak wodny - wyceniany na ponad 9 mld dolarów dziennie - został wstrzymany, co jeszcze bardziej zakłóciło globalną żeglugę, już i tak nadwyrężoną przez pandemię koronawirusa - wskazuje AP. Jeszcze w niedzielę na przepłynięcie kanałem oczekiwało co najmniej 369 statków, w tym kilkadziesiąt kontenerowców i tankowców.

Kluczowa trasa

Kanał Sueski otwarto w 1869 r. To kluczowa droga wodna, przez którą transportuje się ropę, gaz ziemny oraz inne towary pomiędzy Azją a Europą.

Szacuje się, że ok. 10 proc. światowego handlu przepływa właśnie tą trasą. Zamknięcie tej kluczowej drogi morskiej już wpłynęło na ceny ropy i transportu morskiego na świecie, a ewentualne dalsze przedłużenie blokady grozi poważnymi konsekwencjami dla światowego handlu i łańcuchów dostaw.

W 2015 r. władze egipskie zakończyły renowację kanału, który rozbudowano tak, by mogły nim swobodnie płynąć największe statki świata. Kontenerowiec Ever Given osiadł na mieliźnie przed wpłynięciem na nową część trasy.

