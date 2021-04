Dobre informacje o stanie zdrowia Krzysztofa Krawczyka. Znany z wielu przebojów piosenkarz przyznał w rozmowie z "Super Expressem", że opuszcza szpital, do którego trafił po zachorowaniu na Covid-19. "Wracam do zdrowia. Nie martwcie się o mnie, z dnia na dzień czuję się coraz lepiej" - zapewnił.

Krzysztof Krawczyk / Jakub Kaczmarczyk / PAP

23 marca Krzysztof Krawczyk informował, że trafił do szpitala po zachorowaniu na Covid-19. "Muszę podjąć walkę, jeszcze jedną w moim życiu walkę" - pisał. "Nawet szczepienie Pfeizerem nie pomogło" - przyznał wtedy.

W rozmowie z "Super Expressem" piosenkarz poinformował, że wraca do domu. Wychodzę ze szpitala. Dziękuję fanom za wsparcie. Żona czytała mi przez telefon wszystkie komentarze i życzenia - stwierdził. Bóg działa rękoma ludzi. Dziękuję Bogu, że żyję - dodał.



Jestem bardzo szczęśliwa, że Krzysztof wraca do domu w dobrej formie. Nie mogłam dłużej znieść tej samotności, zawsze byliśmy razem. To pierwszy raz, kiedy nie widziałam męża tak długo - powiedziała w rozmowie z "SE" żona Krzysztofa Krawczyka, Ewa.

Krzysztof Krawczyk zadebiutował w 1963 r. w zespole Trubadurzy, a 10 lat później rozpoczął karierę solową. W latach 70. wylansował m.in. przeboje "Jak minął dzień", "Parostatek" i "Pamiętam Ciebie z tamtych lat".

Na początku lat 80. Krawczyk wyjechał na pięć lat do Stanów Zjednoczonych, gdzie koncertował w klubach Chicago i Las Vegas. Po powrocie do kraju w 1988 r. miał poważny wypadek samochodowy, co zmusiło go do wycofania się na pewien czas z życia artystycznego. Na początku lat 90. wrócił na krótko do USA, by nagrać w Nashville płytę "Eastern Country Album". W połowie lat 90. wrócił na stałe do Polski.

W 2000 r. Krawczyk wystąpił przed papieżem na Placu Świętego Piotra. W tym samym roku spotkał się z urodzonym w Sarajewie kompozytorem Goranem Bregowiczem, z którym nagrał płytę "Daj mi drugie życie" (2001). W 2002 r. ukazał się album Krawczyka "Bo marzę i śnię", a w kolejnych latach - m.in. "To, co w życiu ważne" (2004), "Tacy samotni" (2006) i "Nigdy nie jest za późno" (2009).