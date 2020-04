Premiera online „Szczęścia Kolombiny” to nowa propozycja Starego Teatru w Krakowie. Pokaz telewizyjnej rejestracji "Miłości na Krymie" Sławomira Mrożka proponuje Teatr Współczesny w Warszawie, a "Ciała obce" pokaże Teatr Wybrzeże w Gdańsku w ramach cyklu "Teatr online".

Tytułowa Kolombina, ikona dawnej komedii dell arte, spotyka się z innymi ludzkim marionetkami - w świecie korporacji. "Praca przebiega w entuzjastycznej atmosferze" - mówi nam Marek Mikos, szef krakowskiej sceny. "Wszyscy twórcy są wygłodniali kontaktu z widzem" - dodaje.

Reżyseruje Tadeusz Bradecki. Premiera w niedzielę 26 kwietnia o 16.00 na specjalnym kanale Narodowy Stary Teatr Live. W obsadzie są Iwona Budner, Magda Grąziowska, Katarzyna Krzanowska, Anna Paruszyńska, Bolesław Brzozowski, Juliusz Chrząstowski, Jacek Romanowski oraz Andrzej Plata (gościnnie).

W sobotę 25 kwietnia można zobaczyć online telewizyjną rejestrację "Miłości na Krymie" Sławomira Mrożka, którą w Teatrze Współczesnym w Warszawie wyreżyserował Erwin Axer. W obsadzie przedstawienia są m.in: Ewa Gawryluk, Marta Lipińska, Danuta Szaflarska, Olga Sawicka, Jacek Mikołajczak, Zbigniew Zapasiewicz, Krzysztof Kowalewski, Adam Ferency i Marek Bargiełowski. Jak przypominają twórcy, bohaterka tej sztuki jest historia. "Pierwszy akt sztuki to powrót do Czechowa, nastroju i atmosfery jego dramatów. Rosja Carska 1910 roku. Drugi akt dzieje się w roku 1928, w "rozbuchanej passie" Kraju Rad, trzeci to już kilka dekad później, czas zmierzchu "homo sovieticus" i ZSRR" - czytamy w opisie spektaklu. Pokaz "Miłości na Krymie" rozpocznie się w sobotę 25 kwietnia o 20.30 na stronie teatru.

"Ciała obce" Julii Holewińskiej, w reżyserii Kuby Kowalskiego to nowa propozycja Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Pokaz w ramach cyklu "Teatr online" w sobotę 25 kwietnia od godziny 17.00 do północy na kanale YT teatru. To inspirowana autentyczną historią sztuka opowiada o działaczu "Solidarności" z lat 80., który zmienił płeć i został kobietą. Rolę Adama i Ewy w spektaklu zagrał Marek Tynda. Zapis telewizyjny "Ciał obcych" powstał w trakcie prezentacji spektaklu na XV Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. Za "Ciała obce" Julia Holewińska otrzymała w 2010 r. Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną.