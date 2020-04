Ministerstwo rodziny pracuje nad przedłużeniem dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 24 maja. Od 6 maja żłobki i przedszkola znów mogą zostać otwarte. Jednak decyzja będzie należeć do organu założycielskiego. Premier Morawiecki zapewnił, że osobom, które nie będą mogły "oddać swoich pociech do przedszkola czy żłobka" będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy. I to nad jego przedłużeniem pracuje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

