"Dzisiaj będziemy mieli najwyższą liczbę dziennych zakażeń od początku roku, ale nie przekroczymy 18-20 tys., co nie oznacza jednak, że w następnych dniach takich poziomów nie zobaczymy - poinformował w programie Tłit rzecznik prasowy ministra zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Dziś odnotujemy na pewno większą, może nie dużo większą, ale większą liczbę zakażeń niż tydzień temu (w ubiegłą środę było to 15 698 - PAP), ale nie są to już takie wzrosty, jakie notowaliśmy przed trzema dniami, kiedy to tydzień do tygodnia to było około 33 proc. wzrostu. Teraz zeszliśmy poniżej tego poziomu - wyjaśnił.

Dodał, że w środę osiągniemy pułap, którego nie osiągnęliśmy jeszcze w tym roku, ale nie przekroczymy jeszcze 18-20 tys. nowych zachorowań, co nie oznacza jednak - jak stwierdził dalej - że w najbliższych dniach to nie nastąpi. Równocześnie zaznaczył, że w tym tygodniu średnia dobowa zakażeń wyniesie 15-15,5 tys.



Oznacza to, że dzienne wyniki mogą sięgnąć nawet 20 tys. nowych zakażeń - powiedział.



Równocześnie Andrusiewicz zaznaczył, że do świąt nie powinniśmy szykować się na spadek liczby nowych zakażeń. Zaznaczył, że żadna z prognoz nie przewiduje, że przed końcem marca, początkiem kwietnia trzecia fala epidemii zacznie wygasać.



Jak wyglądały dane w poprzednich dniach?

Resort zdrowia poda wyniki dziennych zakażeń o godz. 10:30. We wtorek poinformował o wykryciu zakażenie koronawirusem u kolejnych 9 954 osób, w poniedziałek u 6 170 osób, w niedzielę u 13 574, w sobotę u 14 857, w piątek u 15 829, a w czwartek u 15 250. Natomiast w ubiegłą środę zdiagnozowano 15 698 chorych z COVID-19.



Od początku epidemii wykryto ponad 1,8 mln przypadków i zanotowano blisko 46 tys. zgonów.