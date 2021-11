W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 4 514 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 9 pacjentów z Covid-19.

Zdj. ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Resort zdrowia poinformował o 4 514 nowych zakażeniach koronawirusem. Najwięcej - 1093 - odnotowano na Mazowszu. Na kolejnych miejscach w ministerialnym raporcie są województwa: lubelskie (597), łódzkie (321), podlaskie (291), małopolskie (263), dolnośląskie (245), pomorskie (235), zachodniopomorskie (232), podkarpackie (226), śląskie (223), wielkopolskie (199), kujawsko-pomorskie (145), warmińsko-mazurskie (134), lubuskie (94), świętokrzyskie (76) i opolskie (54). 86 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Najnowsze dane mówią też o śmierci 9 chorych na Covid-19. Jedna z nich zmarła z powodu współistnienia Covid-19 z innymi chorobami.



Od początku epidemii w Polsce odnotowano 3 034 668 zakażeń koronawirusem. Zmarło 77 021 pacjentów, a 2 717 052 wyzdrowiało. W pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19 jest 19 966 504 Polaków.

Ministerstwo Zdrowia podało, że w szpitalach jest 7 550 pacjentów z Covid-19. 634 osoby podłączono do respiratorów. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 27 tys. testów na koronawirusa.



W tej chwili mamy wspólny pogląd Rady Medycznej i rządu: należy nakłaniać ludzi, żeby przestrzegali zasad, które cały czas obowiązują. Np. noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych - powiedział w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM prof. Andrzej Horban , szef Rady Medycznej przy premierze.

Andrusiewicz: Nie dyskutujemy o wprowadzaniu dodatkowych obostrzeń

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz w rozmowie z Polsat News poinformował, że w miniony weekend w związku z nieprzestrzeganiem przepisów covidowych funkcjonariusze policji wystawili ponad 7 tys. mandatów, ponad 17 tys. upomnień i około 500 wniosków o ukaranie do sądu. To nie jest tak, że nie ma egzekucji obecnie obowiązujących przepisów prawa. Policja działa dość skrupulatnie w ostatnim okresie czasu i, naprawdę, chwała policji za ostatnie działania - stwierdził.

Andrusiewicz przypomniał, że nie ma obecnie planów wprowadzenia nowych obostrzeń. Na dziś nie dyskutujemy o wprowadzaniu dodatkowych obostrzeń. Na razie te obostrzenia, które mieliśmy do tej pory zostały przedłużone do końca listopada - mówił. Podkreślił przy tym, że najważniejszym wskaźnikiem decydującym o nowych obostrzeniach w regionach jest obłożenie łóżek "covidowych". Zapewnił też, że szczepionek przeciwko Covid-19 "wystarczy dla każdego, bez względu na to, która szczepionką będą się szczepić".

Od dziś na szczepienie przeciw Covid-19 dawką przypominającą mogą umawiać się już wszystkie osoby pełnoletnie. Warunkiem jest upłynięcie co najmniej 6 miesięcy od przyjęcia pełnego szczepienia. E-skierowanie dla takich osób wystawione jest automatycznie.