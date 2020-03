Liczba osób zakażonych w Polsce koronawirusem może wynieść około 9 tys. i powinna zostać osiągnięta około 20 kwietnia 2020 r. – prognozuje spółka ExMetrix, zajmującą się prognozowaniem gospodarczym i społecznym. Około 15-20 kwietnia powinno nastąpić wyraźne zahamowanie epidemii SARS-CoV-2.

Koronawirus w Polsce. Laboratorium diagnostyczne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczjej w Poznaniu, w którym dokonuje się badań próbek na obecność koronowirusa / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Czas trwania epidemii w Polsce może być nieco dłuższy, niż w Chinach. Z przesłanego PAP modelu prognostycznego, opracowanego przez spółkę ExMetrix - wynika, że liczba osób zarażonych w Polsce może wynieść około 9 tys., co powinno zostać osiągnięte do ok. 20 kwietnia 2020 r.



Główny analityk firmy Ryszard Łukoś twierdzi, że od pierwszego zanotowanego przypadku do osiągnięcia maksimum upłynie u nas prawdopodobnie ok. 48 dni, podczas gdy w Chinach było to ok. 40 dni. Najszybszy przyrost osób zakażonych może wynieść około 400 na dobę, co nastąpi w okresie od 28 marca do 8 kwietnia (między 25 a 35 dniem epidemii). Po 8 kwietnia liczba zachorowań powinna rosnąć wolniej, zaś bardzo wyraźne zahamowanie powinno być widoczne około 15 kwietnia.

Na rozwój epidemii ma wpływ kilka czynników: Stan opieki zdrowotnej, kondycja zdrowotna społeczeństwa, a także... klimat