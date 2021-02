Ministerstwo Zdrowia informuje o 4 728 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 93 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 550 255 zakażonych. Nie żyje 39 087 spośród nich.

Resort zdrowia informuje o 4 728 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To mieszkańcy województw: mazowieckiego (744), pomorskiego (554), wielkopolskiego (484), śląskiego (393), kujawsko-pomorskiego (381), dolnośląskiego (244), zachodniopomorskiego (228), małopolskiego (226), warmińsko-mazurskiego (214), lubelskiego (201), łódzkiego (200), lubuskiego (197), podkarpackiego (191), podlaskiego (133), świętokrzyskiego (125), opolskiego (82). 131 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W związku z korektami, wprowadzanymi przez laboratoria do statystyk, dane mogą zmieniać się wstecznie, a wykresy wskazujące dzienne przyrosty liczby zakażeń mogą zawierać pewne rozbieżności.

Zmarło 93 chorych na Covid-19. Spośród nich 33 nie miało tzw. chorób współistniejących.

Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 1 550 255 zakażonych. Zmarło 39 087 chorych na Covid-19. Wyzdrowiało dotąd 1 307 161 zarażonych.

W szpitalach zajętych jest 12 528 spośród 27 687 łóżek dla pacjentów covidowych. 1 336 chorych wymaga respiratora. Wolnych jest 1 362 takich urządzeń.

Na kwarantannie pozostaje 138 266 osób.

Dziś ruszają ponowne testy nauczycieli, od jutra zapisy na szczepienia

Dziś rozpoczynają się powtórne testy przesiewowe na obecność SARS-CoV-2 dla nauczycie li klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych. Podobnie jak styczniowe będą dobrowolne i bezpłatne. Potrwają do 12 lutego. Po nich rozpocznie się testowanie nauczycieli z przedszkoli.

Od poniedziałku rozpoczną się zapisy na szczepienia nauczycieli. W pierwszej kolejności będą szczepieni nauczyciele pracujący obecnie w systemie stacjonarnym - poinformował w czwartek na konferencji minister edukacji Przemysław Czarnek

W poniedziałek rozpoczną się zapisy 2 kanałami - elektronicznie nauczycieli i opiekunów pracujących w żłobkach, którzy będą chcieli teraz zaszczepić się przeciw Covid-19.

Czarnek mówił, że od poniedziałku, każdy nauczyciel, który chce się zaszczepić, może zgłosić się do dyrektora swojej szkoły.



A dyrektorzy - jak kontynuował - korzystając z Systemu Informacji Oświatowej będą mogli "jednym kliknięciem" zgłosić i zarejestrować nauczyciela do szczepienia. A następnie przez tych samych dyrektorów placówek oświatowych będzie komunikat dla nauczycieli, kiedy i gdzie mają się zgłosić już do szczepienia - mówił Czarnek.



Podkreślał, że procedura jest bardzo prosta i wystarczy, że nauczyciele zgłoszą się do swoich dyrektorów.

Koleje grupy zawodowe będą obsługiwane w dalszej kolejności - poinformował Czarnek pytany o szczepienia pozostałych pracowników szkół, woźnych, czy obsługi kuchni.



Jeśli chodzi o nauczycieli powyżej 60. roku życia, to oni są zakwalifikowani do grupy seniorów i dopiero wtedy będą szczepieni wraz ze swoją kohortą wiekową. W tej chwili szczepimy nauczycieli do 60. roku życia, są wystawiane skierowania i ta grupa, podobnie zresztą jak funkcjonariusze policji i kolejne grupy poza seniorami, będą mogły korzystać ze szczepionki AstraZeneca - poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Dworczyk poinformował, że nauczyciele i opiekunowie będą szczepieni w szpitalach węzłowych. Szczegóły szczepień będą ustalane pomiędzy dyrekcjami szkół a przedstawicielami szpitali węzłowych.



Za tydzień w piątek odbędą się pierwsze szczepienia i mamy nadzieję, że w ciągu najbliższego miesiąca, czyli do końca lutego, uda nam się zaszczepić nauczycieli i przejdziemy do dalszych grup z etapu 1c, czyli funkcjonariuszy policji, służb mundurowych, prokuratorów, wszystkich tych grup, które są w etapie 1c wymienione - powiedział Dworczyk.