W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 8 378 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 101 pacjentów z Covid-19.

Karetka przed Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie / Wojtek Jargiło / PAP

Najwięcej zakażeń odnotowano na Mazowszu - 1673. Na kolejnych miejscach w raporcie opublikowanym przez resort zdrowia są województwa: lubelskie (1485), podlaskie (755), łódzkie (592), śląskie (467), zachodniopomorskie (432), dolnośląskie (381), pomorskie (368), wielkopolskie (357), podkarpackie (356), małopolskie (346), warmińsko-mazurskie (340), kujawsko-pomorskie (313), lubuskie (150), świętokrzyskie (135) i opolskie (134). 94 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Ministerstwo Zdrowia przekazało też informację o 101 pacjentach z Covid-19, którzy zmarli. 75 tych zgonów to efekt współistnienia Covid-19 z innymi chorobami.



Od początku epidemii w Polsce odnotowano 2 998 891 zakażeń i 76 773 zgony. 2 693 373 osób wyzdrowiało. W pełni zaszczepionych jest 19 904 462 Polaków.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w szpitalach przebywa 5 863 chorych z Covid-19. 495 z nich to osoby podłączone do respiratorów.



W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 58 tys. testów na koronawirusa.



Powróci podział Polski na strefy z obostrzeniami?

Każde obostrzenia i każdy lockdown, o którym myślimy, jest zabójczy dla naszej gospodarki. Myślę, że wszystkie kraje starają się tego unikać - podkreślił w rozmowie z Wirtualną Polską wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zapowiedział, że w piątek zbierze się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, gdzie odbędzie się dyskusja o "podziale na strefy". Wyjaśnił, że trzy zmienne - liczba zakażeń, liczba osób zaszczepionych oraz liczba osób, które trafiają do szpitali - będą wpływały na to, czy dany obszar będzie w strefie żółtej, czy czerwonej.



Kraska zapowiedział, że resort zdrowia zamierza co najmniej dwu- lub trzykrotnie podnieść progi klasyfikacji powiatów do którejś strefy.



To już jest czwarta fala i wiele decyzji przerobiliśmy. Myślę, że wydolność służby zdrowia i wydolność łóżkowa dla pacjentów z Covid-19 jest na wysokim poziomie - stwierdził wiceminister.

Odnosząc się do szczepień Kraska zachęcał do przyjmowania trzeciej dawki szczepionki przeciwko Covid-19 i wspomniał, że "wszystkie badania pokazują, że po trzeciej dawce odporność bardzo wzrasta".



Dwie dawki w jakiś sposób nas zabezpieczają, ale im dłużej od ostatniej dawki, czyli drugiej, tym odporność spada - dodał. "Dlatego, aby zabezpieczyć się bardziej, należy przyjąć trzecią dawkę. Chcemy po jej przyjęciu przedłużyć ważność certyfikatu covidowego o kolejny rok - tłumaczył wiceszef resortu zdrowia.



Kraska zwrócił też uwagę na to, że "czwarta fala nie będzie aż tak wysoka, ale będzie się dość długo utrzymywała, czyli będzie w miarę płaska, ale dość długa".