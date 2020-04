Zarządzono ewakuację pacjentów zakażonych koronawirusem z dwóch krotoszyńskich zakładów hospicyjnych do Poznania - poinformował rzecznik prasowy szpitala w Krotoszynie Sławomir Pałasz.

Zakład Opieki Paliatywnej i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krotoszynie zostały objęte kwarantanną ze względu na stwierdzenie tam przypadków zakażenia koronawirusem.

W niedzielę wewnątrz budynku od rana znajdowało się 23 chorych i 7 osób personelu - poinformował rzecznik prasowy Sławomir Pałasz.



Badania wykazały wśród pacjentów 17 wyników pozytywnych i 1 wynik ujemny; placówki hospicyjne nadal czekają na 5 wyników badań. Wszyscy pacjenci z wynikami pozytywnymi przewożeni są obecnie do szpitala zakaźnego w Poznaniu. Spośród personelu zakażenie wykazano u 5 pracowników.



Jedna z zakażonych osób zmarła w niedzielę. Przyczyną zgonu było zarażenie koronawirusem i ciężka choroba współistniejąca - poinformował rzecznik.



W Wielkopolsce do tej pory odnotowano 275 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 82 to mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego.



Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk powiedział, że sytuacja w Krotoszynie jest teraz najgorsza, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń koronawirusem w regionie. Jego zdaniem winę za zaniedbania ponosi szpital w Krotoszynie, bo tam było główne ognisko zarażeń.