"Sytuacja w Krotoszynie jest obecnie najgorsza, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń koronawirusem w Wielkopolsce. Winę za zaniedbania ponosi szpital w Krotoszynie, bo tam było główne ognisko zarażeń" - poinformował w niedzielę PAP wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. „Spodziewamy się, że będzie ich jeszcze więcej” – dodał.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Mikołajczyk poinformował, że wydał polecenie służbom sanitarnym, aby w trybie ekspresowym ustalono wszystkie kontakty pacjentów dodatnich z innymi osobami a jednocześnie ustalono, gdzie pacjenci ze szpitala w Krotoszynie zostali przetransportowani.

W niedzielę z powodu zakażenia koronawirusem siedmiu policjantów z Krotoszyna, podjęto decyzję o zamknięciu komendy. Kwarantanną objęto łącznie 95 funkcjonariuszy z krotoszyńskiej jednostki.



W związku z zaistniałą sytuacją na poniedziałek zwołałem wideokonferencję z włodarzami różnych krotoszyńskich instytucji - burmistrzem, starostą, dyrektorem szpitala, służbami sanitarnymi i policją. Z jednej strony chciałbym usłyszeć raport o działaniach, podjętych przez samorząd i dowiedzieć się o ewentualnych oczekiwaniach wobec wojewody. Będę też rozmawiać o możliwych scenariuszach i działaniach, aby ograniczyć zjawisko występowania koronawirusa w Krotoszynie - powiedział Mikołajczyk.



Dodał, że teraz najważniejszy jest apel do mieszkańców powiatu krotoszyńskiego o przestrzeganiu zaleceń rządu w walce z koronawirusem. Doszły mnie słuchy, że część z nich wyjeżdża na zakupy do ościennych powiatów. A to jest niedopuszczalne, bo teraz trzeba ograniczyć tę formę aktywności - ocenił wojewoda.



W Wielkopolsce do tej pory odnotowano 275 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 82 to mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego; 14 osób zmarło.