Korona Kielce jako ostatni klub piłkarskiej ekstraklasy otrzymała zgodę na treningi grupowe. Dodatkowe badania na obecność koronawirusa wykazały, że wszyscy piłkarze i członkowie sztabu szkoleniowego kieleckiej drużyny są zdrowi.

Trening Lecha Poznań / Jakub Kaczmarzyk / PAP

Już wszystkie kluby piłkarskiej ekstraklasy mogą rozpocząć treningi grupowe. Jako ostatnia do tego grona dołączyła Korona. Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił początkowo w środę, że zajęcia grupowe może rozpocząć sześć drużyn: mistrz kraju Piast Gliwice, Śląsk Wrocław, Raków Częstochowa, Górnik Zabrze, Zagłębie Lubin i Pogoń Szczecin.



Później do tego grona dołączały kolejne zespoły: Cracovia, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Wisła Kraków oraz Legia Warszawa, Wisła Płock, Arka Gdynia i ŁKS Łódź, a wieczorem Lechia Gdańsk. Teraz taką zgodę otrzymał klub z Kielc.



Obecnie już nic nie stoi na przeszkodzie, by wszystkie kluby trenowały grupowo. Ostatnią drużyną, która czekała na analizę wyników badań była Korona Kielce i w czwartek rano Komisja Medyczna wydała pozytywną decyzję - poinformował na swojej stronie internetowej Polski Związek Piłki Nożnej.



Ekstraklasa ma wrócić 29 maja

Wiadomość potwierdził także kielecki klub. "Badania na obecność COVID-19 u piłkarzy oraz sztabu szkoleniowego dały wynik negatywny. Oznacza to, że wszystkie osoby zgłoszone przez kielecki klub są zdrowe. Jeszcze w dniu dzisiejszym pierwsza drużyna rozpocznie przygotowania do wznowienia rozgrywek" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej drużyny ze stolicy regionu świętokrzyskiego.

Harmonogram zakłada wznowienie rozgrywek ekstraklasy 29 maja i zakończenie 18-19 lipca. Mecze rundy zasadniczej będą rozgrywane zgodnie z dotychczasowym układem spotkań.



Ostatni przed wybuchem epidemii koronawirusa mecz ekstraklasy odbył się 9 marca (Korona - ŁKS 1:0).



Po 26 kolejkach liderem jest Legia Warszawa z dorobkiem 51 pkt (wyprzedza o osiem broniącego tytułu Piasta Gliwice). Tabelę zamyka ŁKS, który ma aż 11 punktów straty do bezpiecznej strefy w tabeli.