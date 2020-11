Uczniowie wrócą do nauki w szkołach najwcześniej w poniedziałek 18 stycznia 2021 roku. Nauka zdalna potrwa do Bożego Narodzenia, potem jest przerwa świąteczna. Natomiast na początku nowego roku, od 4 stycznia uczniowie wszystkich województwa jednoczenie będą mieli ferie zimowe. Taką informację przekazał premier Mateusz Morawiecki.

Budynki szkolne będą zamknięte do 24 grudnia. Do świąt Bożego Narodzenia uczniowie będą kontynuowali naukę zdalną.

Rząd ponadto podjął decyzję o skumulowaniu ferii zimowych w jednym okresie między 4 stycznia a 17-18 stycznia.

Byliśmy nakłaniani przez niektórych ludzi, ośrodki, do otwarcia szkół. Jednak zdecydowaliśmy, że będzie kontynuacja zamknięcia szkół do (...) 23-24 grudnia. Następnie podjęliśmy decyzję o tym, że ferie, czyli przerwa edukacyjna w szkołach, będą skumulowane w jednym okresie - między początkiem stycznia, 4 stycznia, to bodaj jest poniedziałek - a 17-18 stycznia - powiedział premier Mateusz Morawiecki na sobotniej konferencji prasowej.

Podkreślił, że ferie, zwykle rozłożone na różne województwa w różnym czasie po to, by ruch turystyczny w gospodarce był większy, w 2021 roku muszą być skumulowane w jednym czasie, aby ten ruch był jak najmniejszy.

(Po to), by nie zamawiać wyjazdów, nie wyjeżdżać, ani za granicę, bo może się okazać, że będzie potrzebna kwarantanna po powrocie, żeby siedzieć w domu, by przerwać łańcuch zakażeń, by ta mobilność była jak najmniejsza - wyjaśnił.

Wskazywał, że chodzi o to, by całe rodziny zostały wtedy w domach.

Tymczasem Polacy nie mogą się doczekać powrotu dzieci do szkół. Tak wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" Aż 53,8 proc. ankietowanych wskazało właśnie ten punkt odpowiadając na pytanie: "Jakie obostrzenia powinny zostać zdjęte w pierwszej kolejności, gdy epidemia zacznie ustępować?". Płeć nie miała tu znaczenia, chcą tego zarówno kobiety (54 proc.), jak i mężczyźni (53 proc.)









100 dni solidarności. Co to oznacza?

Podczas sobotniej konferencji premier Mateusz Morawiecki ogłosił plan dalszych kroków dotyczących walki z koronawirusem. "Przed nami okres, który nazywamy 100 dni solidarności" - oświadczył.

Co zakłada pierwszy etap planu 100 dni solidarności:

Od 28 listopada placówki handlowe będą mogły działać w najwyższym reżimie solidarnym. Mowa również o salonach meblowych. Sklepy będą też otwarte w dwie niedziele: 13 grudnia i 20 grudnia.

Kina, teatry, gastronomia oraz siłownie i kluby fitness pozostaną zamknięte. Informacja o kolejnych decyzjach w tej sprawie ma być podana do 27 grudnia.

Premier zapowiedział, że jeśli wszystko pójdzie po myśli rządu, to od 27 grudnia możliwe jest wprowadzenie na terenie całego kraju zasad obowiązujących w strefach czerwonych.