Nie konsultowano z nami zmian w obostrzeniach, które mają być ogłoszone dziś i dotyczyć okresu świątecznego - powiedział PAP dr Konstanty Szułdrzyński z Rady Medycznej przy premierze. Przyznał, że nie spodziewa się przełomu, a raczej kosmetycznych ruchów. Jednocześnie ma nadzieję na wprowadzenie obowiązkowych szczepień dla określonych grup zawodowych.

Nikt z nami nie rozmawiał w sprawie zmian w obostrzeniach, które zostały zapowiedziane. Coś będzie pewnie zaostrzone, żeby nie było, że nic się nie zrobiło - powiedział w rozmowie z PAP dr Konstanty Szułdrzyński z Rady Medycznej przy premierze.

Nie spodziewam się takiego przełomu, który przywróciłby nas na tory racjonalności - dodał. W jego ocenie będą to "kosmetyczne zmiany w obrębie znanych już mechanizmów".

Jest jednak szansa, że zostanie wprowadzona obowiązkowość szczepień w niektórych grupach zawodowych. Powinno to dotyczyć pracowników systemu ochrony zdrowia, nauczycieli i służb mundurowych. Nasza rekomendacja w tej sprawie była wydana jeszcze przed początkiem jesiennej fali zakażeń - przypomniał ekspert.

Jego zdaniem byłby to krok w dobrym kierunku. Jeżeli szkoły mają funkcjonować, a doskonale wiemy, jak ważne jest to dla dzieci, to trzeba zaszczepić nauczycieli. Chyba, że ktoś ma lepszy pomysł niż szczepienia. Przyznam się jednak, że nie słyszałem - wskazał.

W obrębie innych obostrzeń dr Szułdrzyński nie spodziewa się niczego, co zmieniłoby sytuację. Z limitu 50 proc. obłożenia, który nie jest respektowany, bo nie ma odpowiedniej podstawy prawnej, zejdziemy np. do limitu 30 proc., który również nie będzie respektowany - podsumował.

Dziś zmarło 504 chorych na Covid-19

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 19 366 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Tylko w ciągu ostatniej doby zmarło 504 pacjentów z Covid-19.

Dziś o godz. 13 ma rozpocząć się konferencję prasową z udziałem m.in. ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, na której mają zostać przedstawione nowe obostrzenia.



Wcześniej w Newsroom WP wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska mówił, że "uzgodnienia jeszcze są dyskutowane, jaki mają mieć ostateczny kształt."

Kraska dopytywany o to, czy obostrzenia będą ogólnokrajowe czy powiatowe stwierdził: "Myślę, że pewne zasady będą obowiązywały w całym kraju."

Wiceszef resortu zdrowia podkreślił, że nowa strategia walki z koronawirusem będzie oparta o zalecenia Rady Medycznej przy premierze.

Myślę, że ani hotele, ani stoki nie będą zamknięte, aczkolwiek pewnie jakieś obostrzenia będą wprowadzone - powiedział Kraska.

Pytany o to, czy osoby zaszczepione przeciwko Covid-19 z nowych zasad epidemicznych będą wyłączone, powiedział: "Tak jak wczoraj mówił premier Mateusz Morawiecki - musimy preferować te osoby, które są zaszczepione, to także będzie powodowało to, żeby zachęcić te osoby, które się jeszcze wahają".

Z nieoficjalnych ustaleń "Wydarzeń" Polsatu wynika, że nowy pakiet obostrzeń obejmie również zmiany w szczepieniach. Ich obowiązek ma objąć służbę zdrowia, pracowników DPS-ów, wojsko oraz być może nauczycieli.