W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 6 422 nowe zakażenia koronawirusem. Taką informację przekazał w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski. Zmarło 9 pacjentów z Covid-19.

Personel medyczny oraz pacjenci z koronawirusem na oddziale intensywnej terapii OIT Szpitala Modułowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Resort zdrowia podał, że najwięcej nowych zakażeń odnotowano w Małopolsce - 980. Na kolejnych miejscach w raporcie są województwa: mazowieckie (969), śląskie (815), wielkopolskie (563), pomorskie (469), dolnośląskie (466), zachodniopomorskiego (339), łódzkie (273), kujawsko-pomorskie (260), podkarpackie (246), opolskie (234), lubelskie (180), lubuskie (150), świętokrzyskie (146), warmińsko-mazurskie (145) i podlaskie (104). 83 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Ministerstwo przekazało też informację o śmierci 9 pacjentów z Covid-19. 6 z nich miało choroby współistniejące.



W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 55 tys. testów na koronawirusa.



Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, do tej pory wykryto w Polsce 52 zakażenia wariantem Omikron koronawirusa.



Od początku epidemii w Polsce odnotowano 4 133 851 zakażeń koronawirusem. 97 601 osób zmarło, a 3 670 066 wyzdrowiało.







Minister zdrowia komentuje nowy bilans zakażeń

To o ponad 25 proc. więcej niż tydzień temu. To trzeci dzień z rzędu, kiedy mamy z powrotem przyrosty - mówił w RMF FM Adam Niedzielski, komentując liczbę nowych zakażeń potwierdzonych w ciągu ostatniej doby. Mam nadzieję, że te trzy dni to nie jest początek startu Omikrona - zauważył. Łóżek (szpitalnych - przyp. red.) mamy zajętych blisko 20 tys. Wystartowanie z takiego poziomu z piątą falą to jest scenariusz katastroficzny - przyznał.

Według najnowszych informacji, w szpitalach przebywa 19 493 pacjentów z Covid-19. 1 880 z nich to osoby podłączone do respiratorów.





Będą nowe obostrzenia?





Jeżeli będziemy widzieli w tym tygodniu, że mamy kontynuację wzrostowego trendu infekcji przy zapełnieniu łóżek ok. 20 tys. (...), będziemy podejmowali kolejne decyzje zaostrzające - stwierdził w RMF FM szef resortu zdrowia, pytany o ewentualne nowe restrykcje. Jak dodał, takie decyzje będą podejmowane najpóźniej w piątek.



Czego mogą dotyczyć nowe obostrzenia? Będziemy rozmawiali o tym, co dalej ze szkołami - przyznał minister zdrowia. Inne restrykcje są związane z ograniczaniem działalności gospodarczej, aktywności w galeriach i innych tego typu miejscach - zapowiedział.

Ryzyko zakażenia Omikronem jest największe, jakie do tej pory było w pandemii, co oznacza, że trzeba się zaszczepić. Można było w jakiś sposób unikać zakażenia. Teraz jest to bardzo trudne, a w zasadzie niemożliwe. Liczmy się z tym, że każdy z nas będzie wystawiony na kontakt z Omikronem. W takiej sytuacji nieszczepienie się to konkretny brak odpowiedzialności - przekonywał Niedzielski.