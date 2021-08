Ministerstwo Zdrowia informuje o 211 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To wzrost o 18 procent w porównaniu do liczby przypadków z ubiegłej soboty - informuje dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Ostatniej doby zmarło 2 chorych na Covid-19. Bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 2 885 185 zakażonych. Nie żyje 75 299 spośród nich.

