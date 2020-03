Agata S.A., sieć salonów z meblami i akcesoriami do wyposażenia wnętrz, wspiera walkę z pandemią koronawirusa w Polsce. Zarząd firmy podjął decyzję o przekazaniu miliona złotych na zakup sprzętu medycznego i środków zabezpieczenia sanitarnego na walkę z koronawirusem.

Zdj. ilustracyjne / pap/Jakub Kaczmarczyk /

Firma wysłała pytanie do Ministerstwa Zdrowia, jakiej placówce bądź instytucji mogłyby okazać się przydatne te środki.

Jak poinformowała Karolina Limanówka z biura prasowego Agaty, decyzję o przekazaniu 1 mln zł podjął zarząd firmy. Jej podłożem było piątkowe ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.

Przekazaliśmy pismo do ministerstwa zdrowia z tą informacją i czekamy na odpowiedź, która placówka, jakie miejsce i gdzie może być potrzebne wsparcie. Chcemy wesprzeć placówki medyczne, natomiast do kogo trafią te środki, powierzamy ministerstwu zdrowia; czekamy na ich rekomendację - uściśliła Limanówka.



Wszyscy, zarówno nasi pracownicy, klienci oraz ich rodziny, stoimy w obliczu nowej, trudnej sytuacji i nie wiemy, co przyniesie nam przyszłość - powiedział cytowany w informacji Agaty jej prezes Grzegorz Przondziono, wyjaśniając motywację przekazania 1 mln zł na sprzęt medyczny i środki zabezpieczenia sanitarnego.



W sobotę firma zapowiedziała, że będzie w najbliższym czasie informowała swoich klientów o możliwości odbioru opłaconych lub zaliczkowanych zamówień.



W piątek premier Mateusz Morawiecki poinformował m.in. o ograniczeniu - w związku z wprowadzeniem o północy z piątku na sobotę stanu zagrożenia epidemicznego - działalności galerii handlowych. Pozostawać mają otwarte sklepy spożywcze, pralnie, apteki, drogerie, banki, punkty usługowe, bankomaty. Nie zabraknie środków, nie zabraknie gotówki - zapewnił szef rządu.