Światowa Organizacja Zdrowia podniosła ocenę ryzyka związanego z koronawirusem z wysokiego do bardzo wysokiego na poziomie globalnym - powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Na świecie trwają prace nad 20 szczepionkami - dodał.

Dezynfekowanie pociągów w Mediolanie / MARCO OTTICO / PAP/EPA

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus podkreślił, że wzrost liczby przypadków zakażenia koronawirusem i liczba krajów dotkniętych Covid-19 są niepokojące.

O czym warto pamiętać w związku z epidemią koronawirusa?

Tedros zapewnił, że nadal jest szansa na ograniczenie rozprzestrzeniania koronawirusa, jeżeli zostaną podjęte zdecydowane działania związane z szybkim wykrywaniem zakażeń, izolowaniem pacjentów, odpowiednią opieką nad nimi i odnalezieniem osób, z którymi mieli oni kontakt.- dodał.Jak powiedział,. Wzywa w nim władze do edukowania ludności oraz rozszerzenia nadzoru, by znaleźć, odizolować i leczyć każdą osobę zakażoną.- podkreślił.- powiedział Tedros.- dodał. Wyjaśnił, że ryzyko zależy od tego, gdzie się mieszka, a także od wieku i ogólnego stanu zdrowia.- powiedział Tedros.

Eksperci zalecają, by w związku z koronawirusem przestrzegać podstawowych zasad higieny - jak najczęściej myć ręce, a także by zasłaniać nos i usta zgięciem łokcia podczas kichania i kasłania. Jeśli to możliwe, należy unikać dużych skupisk ludzi.

/ GIS / Materiały prasowe





/gis.gov.pl /Materiały prasowe

W sytuacji podejrzenia zakażenia należy powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Eksperci podnoszą, że wizyta w innej placówce nieposiadającej odpowiedniego zaplecza, np. u lekarza pierwszego kontaktu, naraża innych pacjentów.

/ gis.gov.pl / Materiały prasowe





Lekarze przypominają, że nie należy planować wyjazdów do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. W razie pytań, pod numerem 800-190-590, czekają konsultanci infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia.