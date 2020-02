Pierwsze przypadki koronawirusa na Litwie i Białorusi. Kolejne zachorowania w Wielkiej Brytanii. Wzrost liczby ofiar śmiertelnych koronawirusa w Iranie - wśród nich jest 23-letnia reprezentantka tego kraju w futsalu Elham Sheikhi. Kolarze z całego świata - wśród nich Polacy tacy jak Rafał Majka i Michał Gołaś - nie mogą opuścić hotelu w Abu Zabi w związku z wykryciem koronawirusa u dwóch osób, które uczestniczyły w wyścigu UAE Tour. Na razie w Polsce nie ma żadnego potwierdzonego przypadku koronawirusa - uspokajają przedstawiciele resortu zdrowia. Najświeższe doniesienia, opinie i komentarze dotyczące epidemii, z którą walczy cały świat, zbieramy dla Was w relacji minuta po minucie!

12:58



Jeżeli będziemy mieli informację o potwierdzeniu koronawirusa w Polsce, natychmiast ją przekażemy - zapewnił szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. Zaapelował o nierozpowszechnianie niepotwierdzonych doniesień.





12:56



Szef KPRM Michał Dworczyk powiedział, że rząd przygotowuje zapasy badań na koronawirusa.



Dzisiaj wyleciał rządowy samolot. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin będziemy mieli kolejne 30 tys. testów do badania osób potencjalnie zarażonych koronawirusem - powiedział.





12:55

Zarząd Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel wysłał pismo do Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej w sprawie zbliżającego się ćwierćfinałowego meczu Ligi Mistrzów przeciwko włoskiemu Trentino Itas. Drużyna z Jastrzębia-Zdroju nie chce lecieć do Włoch z obawy przed koronawirusem. Apeluje o przełożenie spotkania lub rozegranie go poza Włochami.





12:46

Minister zdrowia Łukasz Szumowski / Mateusz Marek / PAP



Premier wydał polecenie wojewodom wprowadzenia w całym kraju podwyższonej gotowości szpitali - poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski.





12:45

Premier uruchomił 100 mln zł, o które za pośrednictwem wojewodów będą mogły aplikować szpitale na przygotowania związane z koronawirusem - poinformował szef KRPM Michał Dworczyk.







12:28

Lekarz pediatra z Hamburga po powrocie z urlopu we Włoszech przyjmował małych pacjentów. Teraz okazuje się, że jest zarażony koronawirusem.





12:26



Na oddziale obserwacyjno-zakaźnym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie (Mazowieckie) przebywa 22-letnia kobieta z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Kobieta wróciła niedawno z Włoch. Szpital oczekuje na szczegółowe wyniki jej badań.





12:22



Koronawirus może mieć mutację podobną do tej, którą mają wirusy HIV czy Ebola, a która znacznie ułatwia mu wnikanie do komórek ludzkiego organizmu - piszą w pracy opublikowanej jeszcze przed recenzją na portalu Chinaxiv.org naukowcy z Nankai University w Tianjin. Ich zdaniem oznacza to, że wirus wywołujący Covid-19 może może mieć nawet tysiąc razy większe możliwości atakowania człowieka niż wirus SARS.

12:04



Do 34 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Iranie - poinformował na konferencji prasowej w Teheranie rzecznik ministerstwa zdrowia tego kraju Kianusz Dżahanpur. Łącznie w Iranie stwierdzono 388 przypadków zakażenia patogenem.





12:03



Dziś kuratorzy mają się spotkać z dyrektorami szkół na terenie wszystkich województw, przekazać te nasze ustalenia mówiące o zasadach postępowania, gdyby pojawiło się podejrzenie zarażeniem - zapowiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski, odnosząc się do epidemii koronawirusa. Mamy nadzieję, że na tym etapie to wystarczy. Jest to działanie profilaktyczne, bo - przypomnę, że na razie nie stwierdzono jeszcze na terenie Polski żadnego przypadku zachorowania, ale wolimy przypomnieć zasady bezpieczeństwa i postępowania w momencie, kiedy jeszcze bezpośredniego zagrożenia nie ma - dodał.





12:00

Trzy nowe przypadki koronawirusa w Wielkiej Brytanii, w tym pierwszy w Walii, potwierdziły brytyjskie służby medyczne. Oznacza to, że liczba zachorowań w Zjednoczonym Królestwie wzrosła do 19.



Dwie osoby z Anglii, u których wykryto koronawirusa Covid-19, zaraziły się nim podczas pobytu w Iranie. Obecnie przebywają na oddziale chorób zakaźnych w jednym ze szpitali w Londynie. Pacjent z Walii, pochodzący z okolic Swansea, zaraził się w północnych Włoszech.

11:59

Największy problem z powodu epidemii koronawirusa mogą mieć teraz firmy z branży turystycznej, producenci sprzętu AGD i sklepy sprzedające - wskazał działający w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zespół antykryzysowy. Dowiedzieli się tego nieoficjalnie dziennikarze RMF FM.

Turystyka może ucierpieć dlatego, że dużo ludzi rezygnuje teraz z wyjazdów i ten sezon może być fatalny. Producenci sprzętu AGD już widzą problemy z zamawianiem z chin podzespołów.

Sklepy sprzedające elektronikę już nieoficjalnie sygnalizują, że może nie dotrzeć do nich towar sprowadzany z Korei i Japonii: telefony, telewizory itp. Podobny problem dotyczy największych sklepów odzieżowych sprowadzających ubrania i buty z Chin.





11:37



Nikogo z przebadanych na okoliczność kronawirusa pasażerów przylatujących z Włoch i Chin nie trzeba było przewozić do szpitala - poinformował rzecznik warszawskiego Lotniska Chopina Piotr Rudzki. Dodał, że dziś, zgodnie z planem, do Warszawy przyleciał z Pekinu samolot Air China z ok. 200 pasażerami.

Od wtorku, w związku z zagrożeniem koronawirusem, na polskich lotniskach wprowadzono procedury poszerzonej kontroli osób przylatujących z krajów określanych jako kraje dużego ryzyka, przede wszystkim z Włoch, skąd połączeń jest najwięcej, a także z Chin.

Służby medyczne Lotniska Chopina od wtorku mierzą temperaturę pasażerom i załogom przylatującym z Włoch lub z Chin. Robią to wylądowaniu, jeszcze na pokładzie.

Dziś do Warszawy przyleciał bezpośrednio z Pekinu samolot Air China z około 200 pasażerami na pokładzie.

Prawie wszyscy pasażerowie tego rejsu byli w maskach i rękawiczkach akrylowych. Zgodnie z procedurą, została im zmierzona temperatura, a także rozdane i pobrane karty lokalizacyjne - powiedział Rudzki.

11:32



23-letnia Elham Sheikhi, reprezentantka Iranu w futsalu, to kolejna ofiara koronawirusa - poinformowały miejscowe media. Zawieszono wszystkie wydarzenia sportowe w kraju, oprócz rozgrywek piłkarskich. Te mają się jednak odbywać przy pustych trybunach.



Sheikhi pochodziła z prowincji Kom, 150 km na południe od Teheranu. W tym regionie notuje się najwięcej zachorowań na koronawirus w Iranie. Zmarło tam już ponad 50 osób.





11:15





Liczba zainfekowanych koronawirusem w Hiszpanii zwiększyła się do 23, po tym jak potwierdzono 8 nowych przypadków. Wszyscy zakażeni są odizolowani w szpitalach. Dwie osoby uznano w Hiszpanii za wyleczone.







11:14

Pięcioro obywateli Ukrainy jest zakażonych koronawirusem: czwórka w Japonii i jedna osoba we Włoszech - oznajmił ukraiński wiceminister ochrony zdrowia Wiktor Laszko. Zapewnił, że na terytorium kraju nie potwierdzono do tej pory żadnego przypadku.





11:12

To pierwszy potwierdzony przypadek wykrycia koronawirusa u zwierzęcia domowego - informuje agencja Bloomberg. Obecność koronawirua potwierdzono w próbkach pobranych od psa w Hongkongu. Jak się okazuje - koronawirusa wykryto również u jego właściciela.





11:05

"Wzywam premiera Morawieckiego i rząd do ujawnienia prawdy o przypadkach koronawirusa w Polsce. Bezpieczeństwo Polek i Polaków jest najważniejsze" - napisała na Twitterze Małgorzata Kidawa-Błońska - wicemarszałek Sejmu i kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.







Na jej wpis odpowiedział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. "Nie ma ani jednego potwierdzonego przypadku koronawirusa. Rząd na bieżąco przekazuje wszystkie informacje, łącznie z tą, że według wszelkiego prawdopodobieństwa pojawią się takie przypadki. Apelujemy o odpowiedzialność i niepodejmowanie prób wywołania paniki" - stwierdził.



10:48





Środki dezynfekujące, maski ochronne, rękawiczki jednorazowe, płyny i mydła do mycia rąk wykupują ze sklepów Amerykanie. Z półek znikają też makaron, ryż i woda w dużych butelkach. Paniki nie ma - informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.





10:27

Wszystkie dane, które otrzymujemy ze Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że jeżeli nawet dziecko zostanie zakażone koronawirusem, to przechodzi to w sposób bezobjawowy. Nie znalazłem przypadku, by dziecko zainfekowane koronawirusem zmarło. W tej liczbie złych informacji, to dobre informacje - powiedział w TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.





10:25

Niemal połowa badanych (49,7 proc.) dobrze ocenia działania polskiego rządu w związku z zagrożeniem kornawirusem - wynika z badania IBRiS. Źle ocenia je 9,1 proc. badanych, a 37,1 proc. - neutralnie.



Badanie ogólnopolskie zrealizowano 26 lutego na próbie 1100 osób. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).





10:04

Rząd stwierdził, że przed koronawirusem uchronić nas mogą tylko czyste ręce. PiS może tego nie przetrwać - napisał na Twitterze były premier i były szef Rady Europejskiej, a obecnie szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk.









09:52



Jesteśmy w hotelu. Mamy polecenie, aby go nie opuszczać. Mieliśmy badania na obecność wirusa i czekamy na rozwój sytuacji. Wszystkie ekipy są zakwaterowane w jednym hotelu przy torze Formuły 1 - przekazał powiedział PAP Michał Gołaś, zawodnik ekipy Ineos, który startował w przerwanym wyścigu kolarskim UAE Tour w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Obecnie razem z innymi zawodnikami przebywa w hotelu w Abu Zabi.

Po tych dwóch wykrytych przypadkach trzeba oszacować liczbę osób zarażonych i wtedy zapewne będą podejmowane dalsze kroki - powiedział Gołaś. Położyliśmy się spać wcześnie, bo etap miał się rozpocząć rano. Dziś rano nas obudzono, zrobiono testy. Nie pobierano od nas krwi, tylko wymaz. Nie ma paniki, nie widziałem, aby ktokolwiek był wynoszony z hotelu - relacjonował kolarz.





09:43

Katowicki Spodek / Andrzej Grygiel / PAP



Bez udziału publiczności odbędzie się organizowana w katowickim Spodku impreza dla graczy komputerowych - Intel Extreme Masters. Zakaz wydał wojewoda śląski. Wszystko z powodu zagrożenia koronowirusem.



Jak relacjonuje reporter RMF FM Marcin Buczek, specjalny namiot, przez który mieli przechodzić widzowie jest teraz pusty. Podobnie jest na wyznaczonej barierkami drodze, która prowadzi w stronę Spodka.



Widzowie gromadzą się w pobliżu, ale za rozstawione przed nimi barierki przejść nie mogą. Większość osób nie kryje niezadowolenia i rozczarowania. Pozostaje im śledzenie turnieju w internecie i telewizji.



Turniej się odbywa bez udziału gości. Sytuacja przypomina tę ze stadionów piłkarskich, kiedy mecz odbywa się bez udziału publiczności - powiedział reporterowi RMF FM Adrian Kostrzębski - rzecznik prasowy organizatora. Turniej główny trwa od piątku do niedzieli. Start każdego dnia o godz. 15. Finały planujemy rozpocząć w niedzielę ok. godz. 16 - tłumaczył.

09:36

W piątek przywrócone zostały lekcje w zespole szkolno-przedszkolnym w Mazańcowicach. Wczoraj wieczorem do gminy dotarły wyniki badań nauczycielki, która miała objawy paragrypowe, a wcześniej przyleciała z Rzymu. Nie stwierdzono koronawirusa.



"Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna informuje, że testy na obecność koronawirusa dały wynik negatywny. Wójt informuje mieszkańców, że informacje uzyskał z powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego" - głosi komunikat opublikowany na stronie urzędu gminy Jasienica koło Bielska-Białej.

PAP dowiedziała się w szkole, że w piątek rano na lekcje przyszła większość dzieci.





09:31

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po godz. 9 rozpoczęła się odprawa premiera Mateusza Morawieckiego z wojewodami. Tematem spotkania jest sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem.





09:02



Jutro mamy poznać wyniki testów - mówi RMF FM Piotr Wadecki - dyrektor sportowy kolarskiej grupy CCC Team, która brała udział w wyścigu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zmagania przerwano po tym, jak u dwóch uczestników wykryto koronawirusa. Obecnie wszystkie ekipy są zamknięte w hotelu.

Przez cała noc służby badały wszystkich członków ekip - kolarzy, mechaników i masażystów. Na razie cały peleton jest zamknięty w hotelu, ale można się po nim swobodnie poruszać.

Nie wiemy, co się stanie, jeśli zostaną stwierdzone kolejne przypadki. Czy cały wyścig trafi na kwarantannę, czy tylko zakażeni zostaną na miejscu, a reszta będzie mogła wrócić do Europy. Jak do tej pory było spokojnie, ale powoli robi się nerwowo i zobaczymy, co pokażą kolejne godziny - przyznaje Wadecki w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Patrykiem Serwańskim. Zawodnicy są w trakcie przygotowań do sezonu. To bardzo ważny moment tych przygotowań i nikomu nie uśmiecha się wizja spędzania kilku, kilkunastu dni w zamkniętym hotelu - tłumaczy.

08:50

Mamy bardzo duży poziom zainteresowania wszystkich Polaków koronawiursem. Niestety, to zainteresowanie, które też widać w badaniach, próbują wykorzystywać w sposób nieodpowiedzialny nasi oponenci polityczni, ponieważ próba grania takimi emocjami jest nieodpowiedzialnością - mówił w TVP Info szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Zaapelował, by nie straszyć Polaków.



Będziemy publikować kolejne spoty, animacje, informacje na temat tego, kto jest narażony na zakażenie. Jak postępować w przypadku podejrzenia u siebie choroby, co zrobić w określonych sytuacjach, czym jest koronawirus - wyliczał Dworczyk. Pojawia się szereg tzw. fake newsów. Część z nich umieszczana jest w mediach intencjonalnie, część z nich żyje życiem zwykłej plotki. I jedno trzeba jasno powiedzieć. Jeśli będzie pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa, na pewno rząd poinformuje o tym opinię publiczną - zapewnił.





08:34

To jest wydarzenie zdrowotne, społeczne. Mam nadzieję, że nikt tą sprawą nie gra i nie próbuje czekać z informacjami po to, żeby odwracać uwagę od innych rzeczy - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak pytany o epidemię koronawirusa. To jest sprawa tak poważna - dobrze by było, żeby była kompletnie wyjęta z polityki - dodał.





08:33



Dla paniki charakterystyczna jest zła diagnoza, wyolbrzymienie niebezpieczeństwa, jakie niesie dana sytuacja w stosunku do realnego zagrożenia - stwierdził w rozmowie z PAP socjolog dr hab. Rafał Smoczyński, prof. Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Koronawirus jest jeszcze w naszym kraju bytem abstrakcyjnym. Uwaga, jaką się temu tematowi poświęca, środki bezpieczeństwa podejmowane przez władze, oczekiwania polityczne są nieproporcjonalne do realnego zagrożenia. Możemy tu mówić o zachowaniu panicznym - zauważył.





08:29

Kwarantannie został poddany prezydent Mongolii. Chaltmaagijn Battulga wrócił właśnie z Chin.







07:44



Władze sanitarne Nigerii poinformowały o pierwszym w tym kraju przypadku zakażenia koronawirusem. Zainfekowanym jest obywatel Włoch. Tym samym potwierdzono pierwsze pojawienie się patogenu w Afryce Subsaharyjskiej.



Zakażony koronawirusem mężczyzna został przewieziony na badania do państwowego ośrodka bezpieczeństwa biologicznego w Lagos. Przebywa obecnie w szpitalu chorób zakaźnych w Yaba, na przedmieściach Lagos. Jest w stabilnym stanie, bez poważnych objawów.

07:38



W Kanadzie potwierdzono dotychczas 13 przypadków koronawirusa. Rząd opracowuje plan na wypadek epidemii, a ministerstwo zdrowia zachęca Kanadyjczyków do zrobienia zapasów żywności i leków.



Szefowa publicznej służby zdrowia Theresa Tam poinformowała, że na poziomie federalnym oraz na poziomie poszczególnych prowincji prowadzone są szacunki sprzętu i wyposażenia na wypadek pandemii koronawirusa. Dodała, że Kanada dysponuje systemem monitoringu, takim jak stosowany do obserwacji zachorowań na grypę.





07:05

W trakcie kampanii sztab na pewne rzeczy ma wpływ, a na inne nie ma. Koronawirus zalicza się do tych drugich. Na takie pandemie wpływu nie ma nikt - stwierdził w rozmowie z pismem "Polska Times" wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Co można zrobić w takiej sytuacji, jeśli chodzi o strategię wyborczą? Trzymać się opracowanego planu kampanii, żeby nie miotać się od ściany do ściany - bo to jest zawsze niebezpieczne - dodał.



Fogiel odniósł się też do stwierdzenia, że obóz władzy będzie ponosić polityczną cenę za każdą ofiarę koronawirusa. Czy w jakiś sposób możemy tego uniknąć? Jak mówiłem, nie mamy na to wpływu. Czy będą próby atakowania nas z tych pozycji? Z pewnością - zauważył. Pozytywem - jeśli w ogóle można w tej sytuacji mówić o pozytywach - jest to, że od pewnego czasu wiemy, że pandemia nadciąga, więc możemy się na nią przygotować najlepiej, jak się da oraz informować o tym, co się dzieje, co robimy, żeby być gotowym na koronawirusa - stwierdził.





06:51

Zagrożenie koronawirusem pokrzyżowało plany wyjazdowe wielu Polakom. Jak podkreśla “Rzeczpospolita", odwołując wycieczkę, nie zawsze możemy liczyć na zwrot pieniędzy. Obawa przed epidemią nie bowiem jest wystarczającym argumentem.

Według dziennika, w lepszej sytuacji są osoby, które planowały wyjazd z biurem podróży. Wówczas chroni je częściowo ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Nie obejmuje ona osób wyjeżdżających na własną rękę. Na jej podstawie klienci biur mogą starać się o zwrot pieniędzy w związku z art. 47 ust. 4.



"Przepis mówi, że można odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem bez opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego" - informuje "Rzeczpospolita".

06:44



74 osoby w całej Polsce są diagnozowane na oddziałach zakaźnych w kierunku koronawirusa - dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Przypomnijmy: w Polsce wciąż nie wykryto ani jednego przypadku zakażenia.







06:42



Decyzja inspektora sanitarnego o poddaniu kwarantannie będzie podstawą do wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego - informuje rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Jeśli decyzja inspektora dotyczy dziecka, to rodzic może wystąpić o zasiłek opiekuńczy.



Zgodnie z przepisami państwowy inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego. Jeśli zachodzi podejrzenie o szczególnie niebezpieczną chorobę zakaźną, o kwarantannie może także zdecydować lekarz.





06:29



Pierwszy przypadek koronawirusa potwierdzono na Białorusi.





06:27

Karetka przed szpitalem w Padwie / NICOLA FOSSELLA / PAP/EPA



"Tydzień, który nas zmienił" - taki tytuł widnieje na pierwszej stronie dziennika "La Repubblica". Gazeta podsumowuje siedem dni od wybuchu kryzysu we Włoszech z powodu szerzenia się koronawirusa.



Gazeta przedstawia obraz Włoch, gdzie zmarło 17 osób zarażonych wirusem Covid-19 i potwierdzono dotąd 650 jego przypadków. Kładzie też nacisk na to, że około 40 osób już wyzdrowiało.



"Dni wirusa" - jak podkreśla - to opustoszałe miasta, znaczny spadek liczby turystów, pogrążone w kryzysie firmy.



"Miniony tydzień, który zaczął się już w zeszły piątek, zmienił Włochy. Zobaczyliśmy sceny, jakich nigdy byśmy nie spodziewali się przeżyć" - zauważa rzymska gazeta. Pisze też o pierwszych zapowiedziach powrotu do codzienności.



W Mediolanie ma zostać ponownie otwarta słynna katedra, już działają wieczorem bary. To wszystko, jak wyjaśnia dziennik, odbywa się pod hasłem, z jakim wystąpił burmistrz metropolii Giuseppe Sala: "Mediolan nie zatrzymuje się".





06:20

W związku z zagrożeniem koronawirusem Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz wydał wytyczne dla policji w sprawie postępowania funkcjonariuszy mających kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz osobami zakażonymi nowym typem koronawirusa 2019-nCoV. Informuje m.in. o sposobach zapobiegania infekcji oraz o objawach towarzyszących zarażeniu koronawirusem. wymienia również sytuacje wymagające szczególnej ostrożności, wśród nich m.in. zatrzymanie lub legitymowanie osoby z widocznymi objawami chorobowymi górnych dróg oddechowych, czy przeszukiwanie obiektu, w którym mogła przebywać osoba chora lub podejrzana o zachorowanie.



Rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka w rozmowie z PAP zapewnił, że wszystkich policjantów zapoznano już z działaniami profilaktycznymi oraz sposobami minimalizowania ryzyka zarażenia koronawirusem.



Jesteśmy przygotowani na wypadek pełnienia obowiązków w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Posiadamy maski, kombinezony ochronne i środki odkażające. W razie wystąpienia ogniska koronawirusa na terenie kraju środki te zostaną rozdystrybuowane do jednostek i policjantów, którzy mogliby wykonywać zadania w strefach zagrożonych zakażeniem - poinformował insp. Ciarka.

06:10



Mongolia podaruje Chinom 30 tys. owiec w ramach pomocy w zmaganiach z epidemią koronawirusa - zapowiedział prezydent Mongolii Chaltmaagijn Battaluga na spotkaniu z przywódcą Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie. Wirus zabił już w Chinach kontynentalnych ponad 2788 osób.



Przywódca ChRL podkreślił, że Battaluga jest pierwszą głową państwa, jaka odwiedziła Chiny od wybuchu epidemii. To jasno pokazuje, że sąsiedzi płyną w tej samej łodzi i pracują ręka w rękę, by pomagać sobie wzajemnie - powiedział Xi, cytowany przez państwową telewizję CCTV.



Agencja Xinhua określa dar w postaci 30 tys. owiec jako wyraz życzliwości ze strony Mongołów. Rząd w Ułan Bator uruchomił 18 lutego kampanię zbierania datków dla Chin pod hasłem "wsparcie emocjonalne dla wiecznego sąsiada".





06:05

W miasteczku Codogno we włoskiej prowincji Lodi, które jest jedną z tzw. czerwonych stref wyznaczonych w miejscach szerzenia się koronawirusa, działa "Radio czerwona strefa" niosące pomoc mieszkańcom.

Na antenie przekazywane są oficjalne komunikaty władz lokalnych dla 14 tys. osób, które nie mogą opuszczać pilnowanych przez policję i żołnierzy granic Codogno, gdzie 20 lutego potwierdzono pierwszy przypadek zarażenia wirusem na terytorium Włoch. Od 38-latka, który zgłosił się na tamtejsze pogotowie, zaraziło się też kilka innych osób, wśród nich lekarze.

Codogno uznano za jedno z ognisk wirusa. Pod groźbą kar finansowych, na mocy decyzji rządu do tej miejscowości i dziewięciu innych w Lombardii oraz jednej w Wenecji Euganejskiej nie wolno wjechać ani jej opuścić.



Audycje pomagają mieszkańcom przetrwać czas w przymusowej izolacji. Nadawane są kilka razy dziennie na częstotliwościach parafialnego Radia Codogno, założonego tam w 1983 roku. Podawane są wszystkie niezbędne numery alarmowe, godziny otwarcia sklepów i inne ważne ogłoszenia.

05:30

Litewski resort zdrowia podał, że odnotowano pierwszy przypadek koronawirusa w tym kraju . Zachorowała kobieta, która 24 lutego wróciła do Wilna z Werony we Włoszech.





05:27



Przypominamy - działa specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dla pacjentów, którzy chcą uzyskać informacje dot. postępowania w przypadku podejrzenia koronawirusa. Jej bezpłatny numer to 800 190 590.



Z konsultantami można połączyć się przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Telefoniczną Informację Pacjenta obsługuje w jednym czasie ponad 100 konsultantów.

Numer infolinii NFZ dot. koronawirusa / pixabay.com /





05:22

"Trzech na czterech Polaków sądzi, że nasz kraj nie uchroni się od zachorowań na koronawirusa. 41 proc. z nas jest przekonanych, że wirus, który zaatakował już większość państw europejskich, pojawi się nad Wisłą" - pisze "Rzeczpospolita", powołując się na sondaż ARC Rynek i Opinia. Jak dodaje, 53 proc. respondentów obawia się, że państwo nie poradzi sobie organizacyjnie z epidemią.

75 proc. ankietowanych uważa, że wirus wpłynie na naszą gospodarkę (39 proc. sądzi, że w znaczącym stopniu, a 36 proc. - w niewielkim). Z kolei 87 proc. jest przekonanych, że perturbacje związane z epidemią odbiją się na gospodarce globalnej.

Chociaż większość Polaków deklaruje, że wie, jak się zachować w razie wystąpienia wirusa, to jednak aż 93 proc. badanych uważa, że państwo polskie powinno rozpocząć akcję informacyjną na ten temat - komentuje w rozmowie z “Rzeczpospolitą" Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia. Tłumaczy, że choć zalecenia są do znalezienia w internecie czy w programach informacyjnych, to być może nadszedł czas na szersze działania. Z włączeniem kampanii outdoorowej czy specjalnie dedykowanych filmów instruktażowych w internecie i telewizji - podkreśla.

05:14



Szkoda, że wyścig UAE Tour został odwołany, ale zdrowie publiczne musi być na pierwszym miejscu - stwierdził czterokrotny zwycięzca Tour de France Chris Froome, który powrócił po kontuzji podczas wyścigu. Wszyscy czekamy na testy i pozostaniemy w hotelu aż do odwołania. Mam nadzieję, że poszkodowani szybko wyzdrowieją i nie ma żadnych innych przypadków koronawirusa - dodał.



Media donoszą, że dostęp do oficjalnego hotelu wyścigu w Abu Zabi został zablokowany, a przebywający w nim kolarze, dziennikarze i obsługa nie mogli go opuścić w oczekiwaniu na badania.



Jesteśmy zamknięci w hotelu (...) Dostaliśmy informację, że mamy zejść na recepcję. Tam powiedziano nam, że wyścig jest odwołany, bo jest podejrzenie koronowirusa u dwóch osób z wyścigu i muszą wszystkich przebadać - powiedział cytowany przez portal se.pl Piotr Wadecki, menedżer generalny polskiej grupy CCC, która bierze udział w wyścigu.





05:10

Dwa ostatnie etapy wyścigu kolarskiego UAE Tour w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zostały odwołane po tym, jak testy potwierdziły obecność koronawirusa u dwóch włoskich uczestników wyścigu - podał Reuters, powołując się na oświadczenie Rady Sportu w Abu Zabi.



W wyścigu UEA Tour biorą udział najlepsi kolarze świata, w tym - Polak Rafał Majka. Rada Sportu w Abu Zabi nie ujawniła, kto jest zarażony, ale poinformowała, że wszyscy uczestnicy wyścigu, pracownicy i organizatorzy byli badani pod kątem obecności wirusa. "Decyzję podjęto w celu zapewnienia ochrony ogółowi uczestników wyścigu" - podała w oświadczeniu Rada. Podkreślono, że "bezpieczeństwo jest najważniejsze".

05:00

W Szwecji do siedmiu wzrosła liczba osób, u których potwierdzono obecność koronawirusa. Natomiast w Norwegii wykryto trzy kolejne przypadki zachorowań - łącznie jest ich teraz cztery.



W Szwecji trzy nowe przypadki koronawirusa zdiagnozowano u pacjentów w Goeteborgu - jeden w Uppsali oraz jeden w Sztokholmie. Dwie osoby z Goeteborga miały wcześniej kontakt z mężczyzną, u którego wirusa wykryto w środę. Powrócił on do Szwecji z północnych Włoch.



Inna zakażona osoba z Goeteborga przebywała wcześniej we Włoszech. Pacjent z Uppsali wrócił niedawno z Niemiec, natomiast chory ze Sztokholmu z Iranu.



Pierwszą osobą w Szwecji, w której, wykryto koronawirusa, była kobieta, która pod koniec stycznia wróciła z Chin do Joenkoeping w południowej Szwecji.



Do czterech wzrosła liczba przypadków koronawirusa w Norwegii. Wirusa wykryto u dwóch pacjentów w Oslo oraz u jednego w Baerum pod Oslo. Wiadomo, że wcześniej dwie zakażone osoby przebywały we Włoszech, a jedna w Iranie.