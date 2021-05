Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oświadczyła, że uznaje indyjski szczep koronawirusa za wariant wywołujący szczególny niepokój, podobnie jak wcześniej szczepy z RPA, Wielkiej Brytanii i Brazylii. Według WHO, badania sugerują większą zaraźliwość tego wariantu.

Codziennie w Indiach wykrywa się ok. 300 tys. nowych zakażeń koronawirusem / IDREES MOHAMMED / PAP/EPA

O sklasyfikowaniu wariantu B.1.617 jako wywołującego poważne zaniepokojenie poinformowała podczas konferencji główna ekspertka WHO odpowiedzialna za Covid-19 Maria van Kerkhove. Zaznaczyła jednocześnie, że obecna wiedza na temat tej odmiany SARS-CoV-2 jest ograniczona.

Klasyfikujemy go jako wariant szczególnej uwagi na poziomie globalnym. Mamy pewne informacje, które sugerują zwiększoną zaraźliwość wirusa - powiedziała van Kerkhove. Zostało to jednak zademonstrowane w początkowych badaniach i dlatego potrzebujemy znacznie więcej informacji na temat tego wariantu wirusa i wszystkich jego linii genetycznych - dodała.



Podczas konferencji WHO poinformowano, że trwają badania nad zaraźliwością indyjskiego wariantu, siłą wywoływanych objawów oraz jego podatnością na przeciwciała zaszczepionych osób. Pierwsze badania w Indiach wykazały, że przeciwciała są w stanie zneutralizować ten wariant wirusa.



Wariant B.1.617 został po raz pierwszy wykryty w Indiach w październiku 2020 roku. Liczba oficjalnie wykrywanych nowych zakażeń od trzech tygodniu utrzymuje się w Indiach na poziomie ponad 300 tys. dziennie, choć w ciągu ostatnich dwóch dni zaczęła spadać.