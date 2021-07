Korea Południowa zanotowała kolejny rekordowy bilans nowych zakażeń koronawirusem. W kraju szerzy się wariant Delta. Japonia z kolei odnotowała najwięcej nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2 od stycznia.

Szczególne obawy budzi szybko rozprzestrzeniający się wariant Delta. / EPA/JEON HEON-KYUN / PAP/EPA

Koreańska Agencja Kontroli Chorób (KDCA) poinformowała w środę o kolejnych 1615 infekcjach. Łącznie od początku pandemii w Korei Płd. odnotowano już prawie 172 tys. zakażeń i 2048 zgonów. Odsetek przypadków śmiertelnych wynosi 1,19 proc.

Od ośmiu dni dobowe bilanse infekcji nie spadają poniżej tysiąca. Najwięcej zakażeń wykrywanych jest w gęsto zaludnionej aglomeracji Seulu, ale stopniowo przybywa ich również w innych regionach. W ponad 30 proc. przypadków władzom nie udaje się ustalić drogi zakażenia.

Szczególne obawy budzi szybko rozprzestrzeniający się wariant Delta. W ubiegłym tygodniu odpowiadał on za blisko 70 proc. wszystkich nowo wykrytych infekcji - przekazała agencja prasowa Yonhap.

W Seulu i okolicach obowiązuje już najwyższy, czwarty stopień restrykcji przeciwepidemicznych, określany przez media jako "półlockdown". W czwartek z poziomu pierwszego na drugi podniesione będą obostrzenia na większości pozostałych obszarów kraju.

Poziom czwarty oznacza zakaz zgromadzeń z udziałem więcej niż dwóch osób po godz. 18 i jedzenia w restauracjach oraz zamknięcie barów, klubów nocnych i innych lokali rozrywkowych. Stopień drugi przewiduje generalnie zakaz zgromadzeń więcej niż ośmiu osób i dopuszcza normalną pracę restauracji.

Do środy pierwszą dawkę szczepionki przyjęło 15,6 mln osób, czyli 30,6 proc. ludności Korei Płd. W pełni zaszczepionych jest 6 mln ludzi, czyli 11,8 proc. mieszkańców kraju - poinformowała KDCA.

Zakażenia rosną też w Japonii

Rosną także zakażenia w Japonii, gdzie w przyszłym tygodniu rozpoczną się igrzyska olimpijskie. W samym Tokio wykryto 1149 nowych infekcji, najwięcej od 22 stycznia. W mieście obowiązuje pandemiczny stan wyjątkowy. Zgodnie z zapowiedziami władz restrykcje, w tym zakaz sprzedaży alkoholu w barach i restauracjach, mają obowiązywać do 22 sierpnia, czyli przez całe igrzyska olimpijskie.

By zmniejszyć zagrożenie, organizatorzy ogłosili również zakaz udziału publiczności we wszystkich zawodach olimpijskich rozgrywanych w stolicy oraz w prefekturach Fukushima i Hokkaido.

Premier Japonii Yoshihide Suga wezwał w środę MKOl do skrupulatnego przestrzegania reżimu sanitarnego w czasie Igrzysk, by zapobiegać infekcjom. Premier oświadczył również, że dzięki kampanii szczepień odsetek osób starszych wśród zakażonych koronawirusem spadł z ok. 20 proc. do 4 proc.