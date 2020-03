Donald Trump oświadczył w sobotę, że Nowy Jork nie wymaga kwarantanny z powodu pandemii koronawirusa. Wcześniej prezydent USA mówił, że rozważa objęcie kwarantanną stanów Nowy Jork i New Jersey oraz części Connecticut.

Donald Trump podczas konferencji prasowej / TASOS KATOPODIS / POOL / PAP/EPA

Trump na Twitterze poinformował, że zwrócił się do federalnych urzędników służby zdrowia o wydanie "zaostrzonych dyrektyw dotyczących podróży". Zalecenia te mają być egzekwowane przez gubernatorów stanu Nowy Jork, New Jersey i Connecticut w porozumieniu z rządem federalnym.

Kwarantanna nie będzie konieczna. Dziś wieczorem Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom wydadzą instrukcje w tej sprawie - napisał Trump na Twitterze.



Wcześniej w sobotę Trump mówił dziennikarzom w Białym Domu, że rozważa wprowadzenie kwarantanny dla stanów Nowy Jork i New Jersey oraz części Connecticut. "Nie musimy tego robić, ale jest szansa, że jeszcze dziś ogłosimy kwarantannę - krótkie dwa tygodnie dla Nowego Jorku, prawdopodobnie New Jersey i części Connecticut" - wyjaśniał.



Trump podkreślił, że kwarantanna oznaczałaby ograniczenia w podróżach, tzn. poddane jej osoby nie mogłyby podróżować do innych części USA. Ograniczenie nie dotyczyłoby handlu.