Rząd wprowadza szereg zmian w Narodowym Programie Szczepień przeciw Covid-19: skrócony zostanie czas między podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki, a ozdrowieńcy będą mogli zaszczepić się szybciej. W Europie wraz z postępem kampanii szczepień i spadkiem wskaźników epidemicznych kolejne kraje decydują się na luzowanie koronawirusowych obostrzeń. Najważniejsze informacje związane z pandemią Covid-19 w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

W rumuńskim punkcie szczepień czas pacjentom umilają muzycy / ROBERT GHEMENT / PAP

* Rząd wprowadza szereg zmian w Narodowym Programie Szczepień: skrócony zostanie czas między podaniem pierwszej i drugiej dawki preparatu, szybciej e-skierowania otrzymają ozdrowieńcy [PRZECZYTAJ WIĘCEJ] .

* Od dzisiaj osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i ich opiekunowie mają pierwszeństwo w powszechnych punktach szczepień przeciw Covid-19, nie muszą umawiać się wcześniej na wizytę.

* Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 2 032 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce i śmierci 22 chorych na Covid-19. Rzecznik resortu przyznał, że jeśli obserwowany właśnie trend spadkowy się utrzyma, to możliwe jest przyspieszenie luzowania obostrzeń [PRZECZYTAJ WIĘCEJ] .

* Wraz z postępem kampanii szczepień przeciwko Covid-19 i spadkiem wskaźników epidemicznych kolejne kraje Europy luzują obostrzenia sanitarne. W Niemczech, Austrii, Francji czy na Węgrzech dla zaszczepionych i ozdrowieńców otwierane są lub mają być miejsca takie jak kina czy baseny.

* Unia Europejska nie złożyła nowego zamówienia na szczepionkę przeciwko Covid-19 koncernu AstraZeneca: poinformował o tym we francuskim radiu France Inter unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton. Obecny kontrakt na dostawy szczepionek tej firmy wygasa w czerwcu.

* Główny epidemiolog USA dr Anthony Fauci twierdzi, że za kilka lat w sezonach przenoszenia na dużą skalę wirusów, np. grypy, można wyobrazić sobie powszechne noszenie maseczek.





17:42 Czechy: Od 17 maja otwarcie ogródków i tarasów restauracji

Czeski rząd zdecydował o ponownym uruchomieniu tarasów i ogródków restauracyjnych od 17 maja. Goście będą musieli mieć test na obecność koronawirusa. Tydzień później mają zostać otwarte hotele i pensjonaty.



Uruchomienie ogródków restauracyjnych będzie możliwe w reżimie sanitarnym. Przy stole będą mogły siedzieć cztery osoby. Stoły będą musiały być oddalone od siebie o półtora metra. Goście będą zobowiązani do okazania negatywnego wyniku testu na koronawirusa, zaświadczenia o szczepieniu lub byciu ozdrowieńcem. Zdaniem ministra zdrowia Petra Arenbergera, uruchomienie zewnętrznych części restauracji jest na tyle bezpieczne, że nie powinno stanowić zagrożenia epidemicznego.

17:20 Punkt szczepień powszechnych w Jeleniej Górze rozpocznie działalność w środę

500 osób dziennie będzie mogło być szczepionych w punkcie szczepień powszechnych w Jeleniej Górze, który w środę przyjmie pierwszych pacjentów. We wtorek do punktu mają trafić pierwsze dostawy szczepionki Pfizera.



Jeleniogórski punkt szczepień powszechnych znajduje się w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" przy u. Obrońców Pokoju 10. Został przygotowany przez tamtejszy samorząd. Jego prowadzenie powierzono Wojewódzkiemu Centrum Szpitalnemu Kotliny Jeleniogórskiej.



17:11 Minister zdrowia powołał zespół ds. badań genomu i mutacji wirusa SARS-CoV-2

Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie wariantów wirusa SARS-CoV-2 oraz prowadzenie molekularnego nadzoru epidemiologicznego nad COVID-19 - to niektóre z zadań zespołu powołanego zarządzeniem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.



Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw badań genomu i mutacji wirusa SARS-CoV-2 zostało opublikowane w poniedziałek. Zapisano w nim, że do zadań zespołu należy m.in. monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie wariantów wirusa SARS-CoV-2 oraz prowadzenie molekularnego nadzoru epidemiologicznego nad Covid-19 w Polsce.



Jego rolą jest także proponowanie rozwiązań legislacyjnych w zakresie usprawnienia funkcjonowania molekularnego nadzoru epidemiologicznego nad Covid-19, a także informowanie ministra zdrowia o pojawieniu się wariantów wirusa SARS-CoV-2 o zasięgu lokalnym albo międzynarodowym, stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia publicznego w kraju.

17:07 Białystok: Przez pandemię nie odbędzie się muzyczny Halfway Festival

Z powodu pandemii nie odbędzie się zaplanowany na ten rok kolejny muzyczny Halfway Festival - poinformowała Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku, która jest organizatorem imprezy. Tradycyjnie festiwal odbywał się pod koniec czerwca.



Halfway Festival to przedsięwzięcie, które ma ukazywać różnorodne oblicze muzyki folkowej, alternatywnej i songwriterskiej. Co roku zapraszani byli nań artyści z całego świata, którzy występowali na scenie w amfiteatrze opery. Z roku na rok impreza cieszyła się też większą popularnością.

15:59 BioNTech nie widzi powodów do modyfikacji szczepionki

Niemiecka firma biotechnologiczna BioNTech podała, że liczy na skuteczność szczepionki, opracowanej z amerykańskim koncernem Pfizer, przeciwko obecnym wariantom koronawirusa. Oceniła, że na tym etapie żadne badanie nie przemawia za potrzebą tworzenia nowej formuły.



"Jak dotąd nic nie wskazuje na to, że konieczna jest adaptacja obecnej szczepionki firmy BioNTech przeciwko głównym zidentyfikowanym wariantom koronawirusa" - poinformowała spółka w komunikacie prasowym przy okazji prezentacji wyników finansowych.

BioNTech zastrzegł przy tym, że opracowuje "kompleksową strategię, która pozwoli zająć się tymi wariantami, jeśli zajdzie taka potrzeba w przyszłości".

15:30 W Wielkiej Brytanii obniżono poziom zagrożenia koronawirusem

Poziom zagrożenia koronawirusem w Wielkiej Brytanii obniżono z czwartego na trzeci w pięciostopniowej skali. To pozwala na dalsze stopniowe znoszenie restrykcji.



We wprowadzonym w maju 2020 roku pięciostopniowym systemie alertów poziom 3 oznacza, że wirus jest w ogólnej cyrkulacji, ale w odróżnieniu od poziomu 4, jego rozprzestrzenienie się nie jest wysokie, ani nie rośnie w sposób wykładniczy. Przewiduje on stopniowe znoszenie wprowadzonych restrykcji.



Poziom 3 obowiązywał do tej pory tylko w okresie między 19 czerwca a 21 września 2020 roku. To już drugie obniżenie poziomu zagrożenia koronawirusem w tym roku. Pod koniec lutego zmniejszono go z poziomu 5, czyli najwyższego, do 4.

14:16 Odmrożenie handlu w Czechach

Od poniedziałku w całych Czechach otwarte zostały wszystkie sklepy i punkty usługowe. Złagodzone zostały przepisy związane z noszeniem maseczek - są obowiązkowe w zamkniętych pomieszczeniach i wszędzie tam, gdzie dwie lub więcej osób dzieli odległość mniejsza niż 2 m.





13:45 Chiny

Chiny utworzą "linię podziału" na szczycie Mount Everestu, aby uniemożliwić kontakty pomiędzy osobami wchodzącymi tam od strony dotkniętego pandemią Covid-19 Nepalu a tymi, które wspinają się od strony Tybetu - poinformowały państwowe chińskie media.



W ostatnich tygodniach z bazy po nepalskiej stronie najwyższej góry świata ewakuowano ponad 30 zakażonych alpinistów, a Nepal mierzy się z silną drugą falą zakażeń - przypomina agencja AFP.

13:15 Włochy

Młoda lekarka z okolic miasta Massa we Włoszech otrzymała przez pomyłkę całą fiolkę szczepionki Pfizera przeciw Covid-19, czyli sześć dawek. 23-letnia kobieta poczuła się źle, jest na obserwacji w szpitalu.



13:10 Kina i teatry

Szykuje się przyspieszenie otwarcia kin i teatrów - ustalili dziennikarze RMF FM. Te placówki miały zostać otwarte dopiero 29 maja, ale coraz wyraźniejsza poprawa sytuacji koronawirusowej powoduje, że rząd chce to zrobić wcześniej.



13:08 Szczepienia nastolatków

W tym tygodniu podejmiemy decyzję w sprawie szczepień osób w wieku 16 i 17 lat - zapowiedział szef KPRM i pełnomocnik ds. programu szczepień przeciw Covid-19, Michał Dworczyk.



12:40 Szczepienia w Polsce

Więcej na temat zmian w szczepieniach dowiedzie się z naszego materiału.



12:31 Kolejne dostawy szczepionek trafią do Polski

W tym tygodniu do punktów szczepień zostanie dostarczone nieco ponad 2 mln dawek szczepionek przeciw Covid-19 - powiedział w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk.



12:27 Ozdrowieńcy będą się szczepić szybciej

Zmiany czekają ozdrowieńców. Osoby, które pokonały Covid-19 po 30 dniach od daty otrzymania dodatniego wyniku testu otrzymają skierowania na szczepienia.



12:21 Dużo wolnych terminów na szczepienia

Na maj i czerwiec mamy ponad 4,5 mln wolnych terminów na szczepienie przeciw COVID-19 - poinformował w poniedziałek szef KPRM Michał Dworczyk. Podał, że obecnie wykonano 14 mln szczepień, a w ubiegłym tygodniu padł rekord - 418 tys. szczepień jednego dnia.



Dzisiaj przekraczamy 14 mln wszystkich wykonanych szczepień - poinformował na konferencji prasowej w KPRM Dworczyk. To oznacza, że grubo ponad 10 mln osób przyjęło pierwszą dawkę" - dodał minister. Podkreślił, że przekłada się to na odporność i ma ważną rolę w walce z pandemią.



Mamy na maj i czerwiec ponad 4,5 mln wolnych terminów - podkreślił szef KPRM. Na te terminy cały czas się zapisują osoby zainteresowane szczepieniem - dodał.



W zeszłym tygodniu to był czas, kiedy po raz kolejny przyspieszyliśmy tempo szczepień. Wykonanych zostało w ciągu 7 dni 1,8 mln szczepień - poinformował Dworczyk.



Podkreślił, że to kolejny tydzień, w którym widać wyraźny wzrost tempa szczepień. Rekord dobowy z zeszłego tygodnia, i w ogóle z miesięcy ostatnich, to jest 418 tys. wykonanych szczepień jednego dnia" - mówił minister. "To pokazuje jakie są możliwości systemu i pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość - dodał.

11:39 Norwegowie sceptyczni wobec dwóch szczepionek

Powołany przez rząd Norwegii komitet ekspertów wydał w poniedziałek opinię, w której odradził stosowanie szczepionek wektorowych firm AstraZeneca i Johnson & Johnson. Ostateczną decyzję podejmą wkrótce władze tego kraju.



Ogólnie szczepionki wektorowe wykazują skuteczność przeciwko Covid-19. Zalecenie, aby ich nie włączać do programu szczepień wynika z dobrej sytuacji epidemicznej w Norwegii"- stwierdza w raporcie komitet ekspertów.



Rząd Norwegii podjął decyzję o wydłużeniu okresu między podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionek firm Pfizer i Moderna. Ma to spowodować, że młodsza część populacji szybciej rozpocznie przyjmowanie tych preparatów.

10:53 Szczepienia w Polsce

Do tej pory w Polsce wykonano 13 764 238 szczepień.



10:51 W ciągu doby wykonano ponad 36 tys. testów na koronawirusa

10:48 Najnowszy raport o koronawirusie

Mamy 2032 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Więcej informacji w naszym artykule:

10:05 Szczepienia we Francji

Od poniedziałku wszyscy Francuzi w wieku 50 lat i starsi mogą zapisywać się na szczepienia przeciw koronawirusowi. Od środy nadwyżki szczepionek w punktach szczepień będą dostępne dla osób powyżej 18. roku życia - zapewniają władze medyczne, chcąc uniknąć przestojów i marnowania niewykorzystanych dawek.



10:02 Najnowsze dane epidemiologiczne

Jak wygląda sytuacja w szpitalach?



09:22 Spadek liczby zakażeń

Średnio na dobę notujemy 4,1 tys. nowych zakażeń, ostatniej doby mamy spadek o ok. 20 proc.; jeżeli nadal będziemy szli tym trendem, możliwe jest przyśpieszenie pewnych aspektów luzowania obostrzeń - powiedział w poniedziałek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.



Rzecznik MZ był pytany w programie Onet Rano, czy możliwe jest przyśpieszenie luzowania obostrzeń epidemicznych i szybsze otwarcie niektórych branż, np. fitness.



Andrusiewicz podkreślił, że wszystko będzie zależało od wyników z tego tygodnia w zakresie nowych zakażeń. Dzisiaj jesteśmy na średniej dobowej w granicach 4,1 tys. zakażeń, to już jest bardzo niska średnia. Jeszcze kilka tygodni temu notowaliśmy po 35 tys. zakażeń średnio na dobę - powiedział Andrusiewicz.



Przekazał, że ostatniej doby zanotowano spadek zakażeń o około 20 proc. Jeżeli nadal będziemy szli tym trendem, oczywiście możliwe jest przyśpieszenie pewnych aspektów luzowania. Nie byłbym pewien, czy akurat będzie to dotyczyło branży fitness, więc nie chciałbym obiecywać - powiedział Andrusiewicz.

09:05 Chińczycy szczepią na potęgę

9 maja Chińczycy zaszczepili 6,7 mln osób. Od początku akcji szczepień preparat podano 324 mln obywateli.



09:00 Polska wychodzi z kryzysu pandemicznego?

Czas kryzysu się skończył? Wielu Polaków ruszyło po bankowe kredyty...Najnowsze dane Biura Informacji Kredytowej pokazują, że w kwietniu złożyli w bankach wnioski o kredyty hipoteczne na łączną kwotę aż o 94 procent wyższą niż przed rokiem.



08:15 Francja luzuje obostrzenia

Francja luzuje obostrzenia. Od 19 maja Francuzi będą mogli jeść w restauracyjnych ogródkach.



07:45 Polka opowiada o sytuacji w Delhi

W szpitalach, które są w naszej okolicy, ludzie koczują przed budynkami podłączeni do butli z tlenem, aż się zwolni miejsce, albo tam po prostu umierają - mówi PAP Maria Puri, pisarka i tłumaczka języka hindi, która mieszka w Delhi od 40 lat. Dodaje, że "jest jak w czasie wojny".



Polska pisarka, tłumaczka i indolożka opowiedziała o życiu delhijczyków w czasie drugiej fali pandemii koronawirusa, która pochłonęła w Indiach już 230 tys. ofiar. Delhi jest jednym z najbardziej dotkniętych epidemią miast - brakuje łóżek i tlenu w szpitalach.

07:40 W Indiach ponad 3700 kolejnych zgonów i ponad 366 tys. nowych zakażeń koronawirusem

W Indiach w ciągu ostatniej doby zmarły 3754 osoby zakażone koronawirusem, wykryto też 366 161 infekcji - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia. W tym kraju diagnozowana jest obecnie blisko połowa nowych zakażeń SARS-CoV-2 na całym świecie.



Najnowsze statystyki dotyczące pandemii w Indiach są nieznacznie lepsze niż w ostatnich trzech dniach, gdy codziennie wykrywano ponad 400 tys. infekcji, a na Covid-19 umierało ponad 4 tys. chorych.



W szpitalach w Indiach brakuje miejsc dla pacjentów i koniecznego do terapii tlenu medycznego. Według wielu ekspertów rzeczywiste dane epidemiczne mogą być znacznie wyższe niż oficjalnie podawane statystyki - pisze agencja Reutera. Kostnice są w Indiach przepełnione.

07:33 Australijczycy zaszczepią olimpijczyków

Sportowcy z Australii są priorytetowo szczepieni przeciw Covid-19. Chodzi o osoby, które pojadą na igrzyska olimpijskie.



Jedną z osób zaszczepionych w Queensland Academy of Sport w Brisbane w poniedziałek jest była mistrzyni świata w pływaniu Cate Campbell.



Kamień spadł mi z serca - mówiła pływaczka, która ma na koncie dwa złote medale zdobyte podczas igrzysk w 2012 i 2016 roku.

07:02 Badania 40. latków po pandemii

Ma być szybciej, łatwiej i za darmo nawet w prywatnych przychodniach. Między innymi mammografia i cytologia dla kobiet, badanie prostaty dla mężczyzn - rząd ma gotowy program badań profilaktycznych dla osób po 40. roku życia - informuje w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna".



Jak dowiedział się dziennik, jeszcze w czerwcu Ministerstwo Zdrowia ogłosi szczegóły rządowego planu. Kluczem do diagnostyki będzie Internetowe Konto Pacjenta (IKP). "Zainteresowany będzie musiał na IKP wypełnić ankietę, która pozwoli na zlecenie konkretnego pakietu badań" - powiedział "DGP" minister zdrowia Adam Niedzielski.



Na tej podstawie w systemie pojawi się skierowanie. "Będzie można je zrealizować w dowolnej placówce opieki zdrowotnej lub laboratorium. Również w tych, które nie mają kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Skierowanie będzie swego rodzaju bonem zdrowotnym" - wyjaśnił minister. Aby ułatwić dostęp do badań profilaktycznych, resort równolegle chce znieść limity przyjęć do specjalistów. "To będą łączne decyzje. Ale pierwszą linią konsultacji będą lekarze medycyny rodzinnej" - dodał Niedzielski.

06:50 Pełnoletnie osoby mogą się rejestrować na szczepienie

Osoby powyżej 18. roku życia mogą od wczoraj rejestrować się na szczepienie przeciw Covid-19. Wszyscy pełnoletni mogą wybrać swój termin i miejsce szczepienia. Zapisz się na stronie pacjent.gov.pl lub wyślij SMS o treści "SzczepimySie" na numer 880-333-333. Cały czas działa bezpłatna infolinia 989. Dla osób, które 18. urodziny będą obchodziły w kolejnych dniach, e-skierowania na szczepienia będą wystawiane w dniu ukończenia pełnoletności.



06:13 Tłumy na ulicach. Europejczycy korzystają z poluzowania restrykcji

Sytuacja epidemiologiczna w Europie poprawia się. Rządy kolejnych państw decydują się więc na luzowanie obostrzeń. Widać to, na ulicach włoskich i hiszpańskich miast. Belgowie urządzili sobie prawdziwą imprezę pierwszej nocy, gdy nie obowiązywała godzina policyjna.



Tak wyglądały w niedziele rzymskie ulice:



/ Fabio Frustaci / PAP/EPA



Impreza w Barcelonie:



/QUIQUE GARCIA /PAP/EPA

Bruksela po zniesieniu godziny policyjnej:



/OLIVIER HOSLET /PAP/EPA

05:26 Kryzys w Indiach

W Indiach trwa rekrutacja byłych medyków wojskowych, którzy mają pomóc w walce z koronawirusem. Ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarły tam 4092 osoby, a zachorowało ponad 242 tys. obywateli.

05:20 Szczepienie osób z niepełnosprawnościami

Od poniedziałku osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunami mają pierwszeństwo w powszechnych punktach szczepień przeciw Covid-19, nie muszą się wcześniej umawiać na termin. Dodatkowo szczepienia będą mogły odbywać się też m.in. w warsztatach terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej czy centrach i klubach integracji społecznej.





05:12 Nie ma nowego zamówienia na szczepionki firmy AstraZeneca

UE nie złożyła nowego zamówienia na szczepionkę przeciwko Covid-19 firmy AstraZeneca - przekazał w niedzielę we francuskim radiu France Inter komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton. Obecny kontrakt na dostawę szczepionek tej firmy wygasa w czerwcu.



Nie odnowiliśmy zamówienia po czerwcu. Obserwujemy sytuację. Zobaczymy, co będzie się działo. AstraZeneca to bardzo interesująca szczepionka. Została opracowana przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego, jest bardzo dobra. Jej przewagą jest prostsza logistyka i niższa temperatura przechowywania - wyjaśniał Breton.



Komisarz nie wykluczył kolejnych zamówień z brytyjsko-szwedzkiej firmy w przyszłości i podkreślił, że na razie UE może liczyć na innych dostawców.

05:10 Dr Fauci o noszeniu maseczek

W ślad za tym jak administracja prezydenta Joe Bidena ogłosiła przed niecałym miesiącem złagodzenie federalnych wytycznych dotyczących noszenia maseczek na wolnym powietrzu, epidemiolog Anthony Fauci powrócił do tematu w niedzielę. Zwrócił uwagę na zalety wynikające z zakrywania twarzy.



"Myślę, że jeśli spojrzeć na dane, ludzie przyzwyczaili się do noszenie maseczek, co wyraźnie zmniejsza występowanie chorób układu oddechowego. W tym roku praktycznie nie było sezonu grypowego tylko dlatego, że stosowano się do zaleceń dotyczących zdrowia publicznego, wprowadzonych głównie w celu zwalczenia Covid-19" - powiedział Fauci w programie stacji NBC "Meet the Press".



Jego zdaniem za kilka lat w sezonach przenoszenia na dużą skalę wirusów np. grypy można sobie wyobrazić powszechne noszenie maseczek. Zakładał, że zmniejszy to prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania chorób przenoszonych przez drogi oddechowe.



Według amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) w pełni zaszczepione osoby mogą już uprawiać sport i uczestniczyć w małych spotkaniach na zewnątrz bez noszenia maseczek. Jednocześnie zalecają, aby nawet w pełni zaszczepione osoby nosiły maseczki na zewnątrz przebywając w zatłoczonych miejscach.