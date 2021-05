Mamy 2032 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 22 osoby, które chorowały na Covid-19. Rzecznik resortu zdrowia - jeszcze przed tym, jak poznaliśmy nowe dane - przyznał, że jeśli trend spadkowy się utrzyma, to możliwe jest przyśpieszenie luzowania obostrzeń.

. Koronawirus w Polsce. Punkt wykonywania testów na Covid-19 na terenie miejsca obsługi podróżnych przy autostradzie A4 w okolicy Zamiechowa / Darek Delmanowicz / PAP

Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (320), śląskiego (241), wielkopolskiego (201), dolnośląskiego (200), łódzkiego (163), zachodniopomorskiego (140), małopolskiego (135), pomorskiego (129), kujawsko-pomorskiego (96),lubelskiego (77), opolskiego (73), podkarpackiego (54), podlaskiego (48), świętokrzyskiego (48), lubuskiego (46), warmińsko-mazurskiego (41).





20 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Z powodu Covid-19 zmarły 22 osoby. 11 z nich miało chorobowy współistniejące.





Sytuacja w szpitalach

W szpitalach przebywa 15 925 chorych z Covid-19, a 2083 z nich jest podłączonych do respiratorów. To ponad pięć tysięcy mniej hospitalizowanych osób niż tydzień temu i ok. 15 tys. mniej niż trzy tygodnie temu.





Tydzień temu, 3 maja, hospitalizowanych było 20 974 chorych z Covid-19. Dwa tygodnie temu, 26 kwietnia, MZ informowało o 27 137 zajętych tzw. łóżkach covidowych, a trzy tygodnie temu, 19 kwietnia, w szpitalach było 31 612 osób z Covid-19.

Resort poinformował w poniedziałek, że dla pacjentów z Covid-19 przygotowane jest 36 660 łóżek i 3863 respiratory.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 114 652 osoby. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 576 034 zakażonych.

"Możliwe przyspieszenie luzowania obostrzeń"

O sytuacji epidemiologicznej w Polsce mówił w rozmowie z Onetem Wojciech Andrusiewicz. Dzisiaj jesteśmy na średniej dobowej w granicach 4,1 tys. zakażeń, to już jest bardzo niska średnia. Jeszcze kilka tygodni temu notowaliśmy po 35 tys. zakażeń średnio na dobę - stwierdził.



Przekazał, że ostatniej doby zanotowano spadek zakażeń o około 20 proc. Jeżeli nadal będziemy szli tym trendem, oczywiście możliwe jest przyśpieszenie pewnych aspektów luzowania. Nie byłbym pewien, czy akurat będzie to dotyczyło branży fitness, więc nie chciałbym obiecywać - powiedział Andrusiewicz.



Ale na pewno zastanawiamy się nad tym, czy możliwe jest poprzesuwanie niektórych terminów luzowania obostrzeń - dodał.