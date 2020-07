Prawie 10 mln dzieci na całym świecie może nigdy nie wrócić do szkoły po kwarantannie, z powodu ekonomicznych konsekwencji pandemii koronawirusa – oceniła w poniedziałek międzynarodowa organizacja pozarządowa Save the Children z siedzibą w Londynie.

Już przed pandemią 258 mln dzieci i młodzieży na całym świecie znajdowało się poza systemem edukacji. Z raportu Save the Children wynika, że z powodu pandemii do 1,6 miliarda uczniów i studentów zostało zmuszonych do opuszczenia zajęć.

"Po raz pierwszy w historii ludzkości całe pokolenie dzieci i młodzieży będzie świadkami wywrócenia ich kariery szkolnej do góry nogami" - czytamy.



Organizacja, która wzywa rządy i darczyńców do działania w odpowiedzi na "globalny kryzys edukacyjny", szacuje, że prawie 9,7 mln uczniom grozi to, że już nigdy nie powrócą do szkoły. Poza tym istniejące już nierówności "zdecydowanie zwiększą się między bogatymi i biednymi oraz między chłopcami i dziewczętami" - zauważa dyrektor generalna Save the Children Inger Ashing.

Wydatki na edukację spadną o 77 mld USD