Od czasu odkrycia wariantu koronawirusa Omikron doszło na świecie do pół miliona zgonów z powodu Covid-19 - oświadczyła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Sytuację tę określiła jako "więcej niż tragiczną".

/ YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

Podczas gdy wszyscy mówili, że Omikron jest łagodniejszy, przeoczyliśmy fakt, że od momentu wykrycia tego wariantu zmarło pół miliona osób - powiedział Abdi Mahamud, specjalista WHO ds. zapobiegania zakażeniom.

Cytat W dobie skutecznych szczepionek umieranie pół miliona ludzi to naprawdę coś więcej niż tragedia. dodał.

Według niego na całym świecie zarejestrowano 130 milionów zakażeń i 500 000 zgonów, odkąd pod koniec listopada WHO uznała wariant Omikron za "niepokojący".



Liczba zakażeń Omikronem jest "oszałamiająca", "poprzednie fale wydają się prawie płaskie" - skomentowała ekspertka WHO ds. epidemii Maria Van Kerkhove.



Wciąż jesteśmy w środku tej pandemii. Mam nadzieję, że zbliżamy się do jej końca, ale wiele krajów nie przekroczyło jeszcze swojego szczytu zakażeń Omikronem i ten wirus nadal jest niebezpieczny - ostrzegła.

Od początku pandemii zmarło niemal 5,75 miliona ludzi

Według agencji AFP koronawirus przyczynił się do śmierci prawie 5,75 miliona ludzi od początku pandemii.

Na całym świecie podano ponad 10 miliardów dawek szczepionek przeciwko Covid-19.