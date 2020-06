Ogniska koronawirusa wykryto w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu oraz w Nadleśnictwie Bircza – poinformował sanepid. Resort zdrtowia poinformował w sobotę o 440 nowych przypadkach SARS-CoV-2 w Polsce. Prawie połowa – 209 – to pacjenci ze Śląska. Od północy na granicy wewnętrznej UE zniesione zostały kontrole sanitarne oraz obowiązek kwarantanny.

- W sobotę resort zdrowia podał informację o 440 nowych zakażeniach w Polsce. 15 pacjentów zmarło.

- Łącznie w kraju wykryto 29 017 przypadków koronawirusa. 1 237 osób zmarło.

- Odkryto nowe ogniska koronawirusa na Podkarpaciu: w Centrum Opieki Medycznej oraz w Nadleśnictwie Bircza.



- W sobotę o północy Polska otworzyła swoje granice. Polacy nie będą musieli odbywać obowiązkowej kwarantanny, jeśli wracają z krajów Unii Europejskiej. Granice zewnętrzne UE jednak nadal będą zamknięte.



- Na świecie wykryto ponad 7,8 mln zakażeń koronawirusem. Ponad 430 tys. osób zmarło.

22:36 Nowy Jork z najmniejszą liczbą ofiar od początku pandemii

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo powiadomił w sobotę, że w ciągu ostatniej doby w stanie zarejestrowano najmniej ofiar śmiertelnych Covid-19, odkąd wybuchła epidemia.

Na codziennej konferencji prasowej Cuomo powiedział, że w ostatnich 24 godzinach zmarły 32 osoby (w tym osiem w domach seniorów), w porównaniu z 43 w ciągu poprzedniej doby. Liczba hospitalizacji - 1 734 - jest także najniższa od 20 marca.

Zrobiliśmy to, oswoiliśmy bestię, jesteśmy teraz 180 stopni po drugiej stronie - wyjaśnił.

Według statystyk podawanych przez lokalne media do soboty odnotowano łącznie 381 714 potwierdzonych przypadków SARS-Cov-2. Liczba ofiar śmiertelnych sięgała 24 495.

22:21 Zmiana ministra zdrowia w Chile

Lekarz Oscar Enrique Paris został w sobotę ministrem zdrowia Chile. Zastąpił na tym stanowisku Jaime Manalicha. Do zmiany doszło, gdy pojawiły się kontrowersje dotyczące liczby ofiar śmiertelnych Covid-19 - poinformowała agencja Reutera.

Chile ma obecnie najwyższą liczbę potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem na milion osób w Ameryce Łacińskiej. W sobotę władze poinformowały o 167 355 infekcjach i 3 101 zgonach na Covid-19.

Dane te nie pokrywają się jednak z tymi, które Chile przekazało WHO - ujawnił w sobotę serwis śledczy Ciper. Ministerstwo zdrowia poinformowało organizację, że aż 5 tys. zgonów w tym kraju było powiązanych z koronawirusem. Jak wyjaśniono, departament statystyki ministerstwa zdrowia przekazał liczbę osób, które zmarły po pozytywnym wyniku testu na koronawirusa łącznie z liczbą zgonów podejrzewanych o związek z Covid-19.

21:51 Koronawirus w Teatrze Słowackiego w Krakowie

Pracownik działu technicznego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zachorował na Covid-19 i przebywa na kwarantannie domowej. Kilka osób, które miały z nim kontakt, zostało poddanych testom, czekają na wyniki. W związku z sytuacją Teatr nie zmienia planów letnich.

Jeden z pracowników zachorował, ale to nie znaczy, że w teatrze jest wirus - powiedział PAP w sobotę dyrektor Teatru im. J. Słowackiego Krzysztof Głuchowski. Podkreślił, że w teatrze wdrożone są wszystkie procedury, mające na celu zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

20:49 20 mln niesprzedanych maseczek we Francji

Francuskie firmy, które przerwały produkcję luksusowej odzieży, żeby dostarczyć maseczki w czasie pandemii koronawirusa, twierdzą, że pozostało im 20 mln niesprzedanych sztuk. Zwróciły się do rządu z prośbą o pomoc w znalezieniu nabywców - poinformowała w sobotę agencja AP.

Na wezwanie rządu do wyprodukowania milionów maseczek lepszych niż osłony twarzy domowej roboty odpowiedziały setki producentów tekstyliów i odzieży. W zeszłym miesiącu prezydent Emmanuel Macron nosił przetestowany przez wojsko model z wyszytą francuską flagą, żeby promować maseczki "Made in France".

W ciągu kilku tygodni skończyło się jednak zapotrzebowanie na produkowane w kraju maski, które sprzedawane były za kilka euro w supermarketach i aptekach lub były bezpłatnie rozprowadzane przez firmy i samorządy. Producenci i rząd przyznali, że wielu dostawców i konsumentów nadal wybiera tańsze jednorazowe osłony z Azji.

20:43 Zakażenia na Podkarpaciu

12 przypadków osób zakażonych koronawirusem potwierdzono w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu (Podkarpackie). Kolejne ognisko zakażenia COVID-19 wykryto też w Nadleśnictwie Bircza w pow. przemyskim, gdzie zakażonych jest 14 osób.

Jak poinformowała w sobotę wieczorem PAP rzeczniczka wojewódzkiej stacji sanepidu w Rzeszowie Dorota Gibała zakażone w jarosławskim szpitalu osoby to 9 pacjentów i 3 osoby z personelu medycznego.

Oddział chorób wewnętrznych i jarosławski SOR zostały zamknięte w piątek w związku z pozytywnym wynikiem na obecność koronawirusa u jednego z hospitalizowanych pacjentów. Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu w wydanym wówczas oświadczeniu zawiadomił, że w związku z potwierdzonym przypadkiem COVID-19 u pacjenta zostało wszczęte dochodzenie epidemiologiczne.

Kolejne ognisko zakażenia COVID-19 wykryto też w Nadleśnictwie Bircza w powiecie przemyskim. Tam zakażenie koronawirusem potwierdzono u 14 osób, w tym u 9 pracowników i 5 osób z kontaktu domowego.

20:03 Białoruś

721 nowych infekcji Sars-CoV-2 oraz pięć zgonów na Covid-19 to bilans ostatniej doby epidemii na Białorusi - wynika z sobotniego komunikatu resortu zdrowia. Ogółem jest ponad 53 tys. zakażonych. Według ministerstwa liczba zmarłych od początku epidemii wynosi 303.

Wszystkich potwierdzonych testami infekcji było do soboty 53 241, z czego 721 to liczba zakażonych, zarejestrowanych z piątku na sobotę.

Wyzdrowiało 29,1 tys. pacjentów, przeprowadzono 714,3 tys. testów.

19:59 Ukraina wiąże wzrost zachorowań na Covid-19 z nieprzestrzeganiem restrykcji

Obserwowany w ostatnich dniach na Ukrainie wzrost liczby zakażeń koronawirusem wynika z nieprzestrzegania norm przeciwepidemicznych, a nie z większej liczby przeprowadzanych testów - oświadczył w sobotę główny lekarz sanitarny tego kraju Wiktor Laszko.

Wiążemy wzrost liczby wykrywanych przypadków choroby wywoływanej koronawirusem, który obserwowany jest w ostatnich trzech dniach, właśnie z poluzowaniem obowiązujących w związku z kwarantanną działań i z tym, że podmioty gospodarcze zadeklarowały, że po otwarciu ich obiektów będą przestrzegać norm przeciwepidemicznych, a widzimy tymczasem (ich) naruszenia - podkreślił Laszko na sobotniej konferencji prasowej.

19:37 Bezpłatne maseczki dla seniorów w Poznaniu

Mieszkańcy Poznania, którzy ukończyli 70 lat mogą otrzymać bezpłatnie maseczki ochronne, stworzone w ramach akcji "Maseczki Seniorro". Obowiązek noszenia maseczek nadal obowiązuje m.in. w sklepach, pojazdach komunikacji miejskiej i urzędach.

"Maseczki Seniorro" tworzone są przez wolontariuszy w wieku senioralnym. W akcję, poza Miastem Poznań, włączyły się także poznańskie fundacje i organizacje pozarządowe.

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska tłumaczyła, że w akcji chętnie biorą udział seniorzy z całego miasta. Wolontariusze otrzymali specjalnie przygotowane pakiety materiałów, z których uszyli maseczki. Zadbano także o bezpieczeństwo: kwarantannę przeszły zarówno materiały, jak i już uszyte maski - wskazała.

18:28 55 zgonów we Włoszech

55 osób zakażonych koronawirusem zmarło ostatniej doby we Włoszech - poinformowano w sobotę w komunikacie Obrony Cywilnej. Bilans ofiar epidemii wzrósł do 34 278. Zanotowano w kraju 346 nowych zakażeń, z czego 60 proc. w Lombardii.

W tej chwili chorych jest w kraju ponad 27 tys. osób; o 1,5 tys. mniej niż dzień wcześniej.

Liczba potwierdzonych od początku epidemii przypadków koronawirusa przekroczyła 236,6 tys.

Wyleczonych jest już 174 tysiące osób. Od piątku przybyło ich 1 780.

18:25 Ponad 50 tys. pracowników służby zdrowia z koronawirusem w Hiszpanii

W Hiszpanii zanotowano już blisko 52 tys. przypadków zakażenia koronawiruses wśród osób zatrudnionych w służbie zdrowia - wynika z opublikowanych w sobotę statystyk ministerstwa zdrowia.

W ciągu ostatniego miesiąca liczba personelu medycznego zainfekowanego SARS-CoV-2 powiększyła się o 1 429 osób i łącznie wynosi 51 849.

W ostatnim tygodniu zanotowano 136 nowych przypadków zakażenia koronowirusem wśród personelu medycznego. W sumie odsetek zakażonych z tej grupy zawodowej wśród wszystkich przypadków infekcji SARS-CoV-2 w Hiszpanii przekracza 21 proc.

18:17 Nowy bilans w Wielkiej Brytanii

O 181 wzrosła w ciągu ostatniej doby liczba zgonów z powodu Covid-19 w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w tym kraju wynosi 41 662 - poinformowało w sobotę po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.

Ministerstwo zdrowia podało również, że w ciągu ostatniej doby wykryto 1425 nowych przypadków koronawirusa. To o ponad sto mniej niż dzień wcześniej, gdy ta liczba po raz pierwszy od pięciu dniu przekroczyła 1500. Ogółem od początku epidemii wykryto 294 375 zakażeń.

17:59 Iran

Iran przywróci restrykcje mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania koronawirusa, jeżeli nie będą przestrzegane wytyczne sanitarne - poinformował w telewizyjnym przemówieniu prezydent Hasan Rowhani.

W Iranie, gdzie w połowie kwietnia złagodzono ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią Covid-19, w ostatnich tygodniach gwałtownie rośnie liczba zakażeń - poinformowała agencja Reutera.

Rowhani powiedział, że miesiąc temu wytycznych sanitarnych przestrzegało 80 proc. Irańczyków, a teraz odsetek ten spadł do 18-20 proc. Dodał, że wirusa rozprzestrzeniają podróżni, którzy odwiedzają prowincje o mniejszym ryzyku zakażenia. Wyraził też zaniepokojenie masowymi modlitwami w niedawno otwartym szyickim Sanktuarium Imama Rezy w Meszhedzie.

17:40 Matka chłopca, który miał przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej, z koronawirusem

Proboszcz kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Tłokini Kościelnej k. Kalisza następnego dnia po udzieleniu Pierwszej Komunii Świętej został objęty kwarantanną. Matka jednego z dzieci była zakażona koronawirusem - poinformował w sobotę PAP dyrektor stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kaliszu Marek Stodolny.

7 czerwca w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Tłokini Kościelnej k. Kalisza odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Jedna z matek przed uroczystością angażowała się w prace przygotowawcze na terenie parafii.

Kilka dni przed komunią kobieta poczuła się źle i postanowiła skorzystać z przebadania się w drive-trhu. Kiedy okazało się, że jest zakażona koronawirusem, razem ze swoim synem zrezygnowała z wzięcia udziału w uroczystości kościelnej.

16:59 Brytyjska firma podpisała umowy na dostawę szczepionek

Brytyjska firma farmaceutyczna AstraZeneca poinformowała w sobotę o podpisaniu z Włochami, Niemcami, Francją i Holandią umowy na dostawę szczepionki przeciwko koronawirusowi. Pierwsze dostawy zaplanowane są przed końcem 2020 roku - podała agencja Reutera.

Firma poinformowała, że umowa dotyczy do 400 milionów dawek szczepionki opracowanej przez badaczy z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

16:10 Tłumy turystów we Włoszech, mimo zamkniętych granic

Jeszcze przed oficjalnym otwarciem granicy 16 czerwca tłumy turystów z Austrii przybyły w weekend do Włoch na plaże w rejonie Wenecji - informują w sobotę miejscowe media. Austriacy mówią, że nie mieli żadnego problemu, by dostać się do Italii.

Najwięcej austriackich turystów przyjechało do popularnej nadmorskiej miejscowości Bibione. Tamtejsze hotele zapełniły się.

Cytowani mediach przybysze wyjaśnili, że mimo oficjalnego zamknięcia granicy, w drodze do Włoch można ją przekroczyć bez problemu i kontroli. Wystarczy, jak dodali, jechać z maksymalną prędkością 80 kilometrów na godzinę i wtedy nie zostanie się zatrzymanym.

15:05 Domy seniora w Hiszpanii skarżą się na brak pomocy

Dyrekcje domów seniora w Hiszpanii skarżą się na brak pomocy ze strony państwa podczas epidemii koronawirusa w tym kraju - pisze w sobotę hiszpański dziennik "El Pais".

Według wydawanej w Madrycie gazety cztery organizacje zawodowe skupiające dyrekcje domów seniora, głównie prywatnych, zwróciło się już do rządu Pedra Sancheza z prośbą o pomoc przed spodziewanym na jesieni nawrotem epidemii.

"El Pais" informuje, że organizacje grupujące instytucje opiekuńcze wezwały centrolewicowy gabinet Sancheza do stworzenia "jasnych zasad koordynacji działań" pomiędzy domami spokojnej starości a systemem publicznej opieki zdrowotnej.

14:55 Obchody urodzin Elżbiety II

Na dziedzińcu zamku w Windsorze zamiast na ulicach Londynu, w bardzo ograniczonej formie i z zachowaniem zasad dystansu społecznego celebrowano oficjalne urodziny brytyjskiej królowej Elżbiety II. Z powodu epidemii koronawirusa tegoroczne uroczystości zostały odwołane już pod koniec marca. Pałac Buckingham aż do końca nie ujawniał, czy i w jakiej formie odbędą się uroczystości. To pierwszy raz od początku obowiązywania ograniczeń wprowadzonych w celu zatrzymania epidemii, gdy królowa na żywo pokazała się publicznie.

13:54 We Włoszech "wielka narada" o odbudowie gospodarki

“Inwestycja w piękno" Włoch i zaplanowanie ich ożywienia oraz wyjścia z kryzysu - tak premier Giuseppe Conte opisał rozpoczętą w sobotę w Rzymie z inicjatywy jego rządu wielką naradę na temat gospodarki kraju po pandemii koronawirusa. Potrwa ona ponad tydzień.



Konsultacje w sugestywnej scenerii pałacu rządowego w parku Villa Pamphilj zostały określone jako "stany generalne" ze względu na szeroki udział uczestników: polityków, szefów instytucji UE, przedstawicieli biznesu, pracodawców, związków zawodowych, naukowców, ekspertów, finansistów.



Na spotkanie nie przybyli jednak politycy opozycyjnej centroprawicy na czele z liderem Ligi Matteo Salvinim, argumentując, że jedynym miejscem takiej dyskusji może być parlament.

13:41 Bułgaria

105 nowych zarażeń koronawirusem odnotowano w Bułgarii w ciągu ostatniej doby - poinformowało w sobotę bułgarskie ministerstwo zdrowia. To największa liczba infekcji od wybuchu epidemii w tym kraju. Cztery osoby zmarły.



Łącznie w Bułgarii stwierdzono 3191 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, 172 osoby zmarły.

13:18 Nauka w walce z epidemią

Naukowcy z Politechniki Śląskiej zaprojektowali i zbudowali ozonator pomocny m.in. w szybkiej dezynfekcji pomieszczeń w placówkach medycznych czy karetek pogotowia. Twórcy urządzenia planują wyprodukowanie serii 20 egzemplarzy, które trafią do jednostek ochrony zdrowia.



Ozonowanie - ze względu na właściwości zastosowanego środka - umożliwia usunięcie mikroorganizmów z wybranych powierzchni, dokonując ich sterylizacji; tym samym przyczynia się także do zwalczania wirusa SARS-CoV-2.

12:57 Ponad 10 tys. zakażeń na Śląsku

12:48 Zamknięty oddział nefrologii rzeszowskiego szpitala

U kolejnych dwóch pacjentów i jednego lekarza oddziału nefrologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie testy na obecność koronawirusa dały wynik pozytywny. Oddział nadal pozostaje zamknięty.



Wszyscy pacjenci nefrologii zarażeni koronawirusem zostali przewiezieni do szpitala zakaźnego w Łańcucie. Natomiast zarażeni lekarze przebywają na domowej kwarantannie.





12:33 Lekarze o epidemii

12:08 Rekordowa doba w Indiach

W Indiach odnotowano w sobotę kolejny rekordowy wzrost zakażeń koronawirusem w ciągu doby. Ministerstwo zdrowia zgłosiło 11 458 nowych przypadków SARS-CoV-2, zwiększając tym samym ogólną liczbę infekcji w tym kraju od wybuchu epidemii do 308 993.



Indie są czwartym krajem na świecie pod względem liczby zakażonych, po USA, Brazylii i Rosji.

11:48 Zamknięty SOR w Jarosławiu

W związku z pozytywnym wynikiem na obecność koronawirusa u pacjenta hospitalizowanego w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu zamknięty został tamtejszy SOR i oddział chorób wewnętrznych.



Centrum Opieki Medycznej w wydanym oświadczeniu zawiadamia, że w związku z potwierdzonym przypadkiem COVID-19 u pacjenta zostało wszczęte dochodzenie epidemiologiczne.

11:29 Diagnostyka w Polsce

11:15 Koronawirus w Rosji

W Rosji wykryto w ciągu ostatniej doby 8706 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 114 pacjentów z Covid-19 - poinformował w sobotę sztab operacyjny. Liczba zachorowań od początku pandemii sięga teraz 520 129, liczba zgonów - 6829. Wyzdrowiało 274 641 osób.



Od dłuższego czasu codziennie w Rosji wykrywanych jest niespełna 9 tys. zakażeń; w piątek sztab informował o 8987 nowych infekcjach. Stopniowo epidemia przesunęła się z Moskwy ku regionom kraju. Współczynnik rozprzestrzeniania się infekcji, pokazujący dynamikę zakażeń w ciągu ośmiu dni, wynosi w całej Rosji 0,98, a w Moskwie - 0,78.





10:55 Prawie 2,5 mln osób wjeżdżających do Polskich podczas obowiązywania tymczasowo kontroli granicznej

Tymczasowo przywrócona kontrola graniczna była prowadzona od 15 marca br. W sumie na granicy wewnętrznej skontrolowano prawie 2,5 mln osób wjeżdżających do Polski - poinformowała w sobotę PAP rzecznik prasowa Komendanta Głównego Straży Granicznej por. Agnieszka Golias.





10:36 Dobowy rekord zakażeń na Ukrainie

753 przypadki zakażenia koronawirusem wykryto w ciągu minionej doby na Ukrainie - podał w sobotę resort ochrony zdrowia tego kraju. To dotychczas najwyższy dobowy bilans potwierdzonych infekcji. Liczba wykrytych zachorowań od początku pandemii sięgnęła 30 506.



Wcześniej o największej dziennej liczbie potwierdzonych zakażeń (689) informowano w czwartek.

10:42 440 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce

10:20 Koronawirus w Tuchowie

Kolejne dwa przypadki Covid-19 w rejonie Tuchowa. Jak informuje starosta tarnowski Roman Łucarz to 63-letni mężczyzna z Ryglic i 51 letnia kobieta z Karwodrzy.

Liczba zakażeń, które rozpoczęły się w klasztorze redemptorystów zbliża się do 70, w tym jest 33 zakonników.

10:15 Ponad 14 tys. ozdrowieńców w Polsce

10:06 Węgry

Jedenaście nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, cztery osoby chore na Covid-19 zmarły - poinformowano w sobotę na rządowej stronie internetowej poświęconej pandemii koronawirusa.



Od początku epidemii na Węgrzech wykryto 4064 zakażenia koronawirusem. Zmarło 559 osób chorych na Covid-19, z czego 60 proc. w Budapeszcie. Prawie 2500 osób uznano już za wyleczone.

09:55 pielgrzymi wrócą na szlak do Santiago de Compostela

Pielgrzymi powrócą do Santiago de Compostela z początkiem lipca, kiedy oficjalnie zostanie otwarta tzw. Droga Świętego Jakuba - zdecydowała komisja organizacyjna Xacobeo 2021. Nastąpi to 1 lipca, kiedy również zostanie otwarta katedra.



Komisja Xacobeo 2021 została powołana do przygotowania Roku Jubileuszowego, przypadającego w 2021 r. Dzień św. Jakuba, obchodzony 25 lipca, przypada w niedzielę. Teraz komisja zajmuje się także opracowywaniem wskazówek dla tzw. Bezpiecznej Drogi.

09:36 Koronawirus w Chinach

Władze Pekinu zamknęły w sobotę największy w mieście hurtowy targ żywności po wykryciu siedmiu przypadków zakażenia koronawirusem w ciągu ostatnich dwóch dni - poinformowała oficjalna chińska agencja Xinhua, na którą w sobotę powołuje się AP.



Państwowa Komisja Zdrowia poinformowała w piątek, że w stolicy ChRL potwierdzono sześć nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Wcześniej w czwartek wykryto jeden przypadek. Są to pierwsze infekcje, do którego doszło lokalnie w stolicy Chin od ponad 50 dni - zwraca uwagę Associated Press.

09:18 Eksperci o koronawirusie

09:05 Koronawirus w radomskim MOPS-ie

Koronawirus w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu. Zakażenie potwierdzono u jednej z pracownic. Osiemnaście innych osób objęto kwarantanną domową.

Ze względu na bezpieczeństwo placówka będzie pracować na dwie zmiany: od 7 do 12 i od 13 do 18 - z godzinną przerwą między zmianami.

Wyniki testów pozostałych pracowników mają być znane po weekendzie.

08:53 Otwarcie granicy polsko-niemieckiej

08:30 Porody rodzinne w Siedlcach

Zawieszone z powodu epidemii porody rodzinne od poniedziałku wznawia Szpital Wojewódzki w Siedlcach. Będą one odbywać się w reżimie sanitarnym.



Przyszła matka oraz osoba jej towarzysząca powinny na dwa tygodnie przed porodem ograniczyć kontakt z osobami trzecimi.



Osoba towarzysząca kobiecie rodzącej nie może być objęta kwarantanną, podczas pobytu w szpitalu będzie musiała nosić maseczkę ochronną, dezynfekować ręce i zachowywać bezpieczny dystans wobec osób z personelu

08:15 Francja znosi ograniczenia na granicach

Francja to kolejny kraj, który zniesie całkowicie kontrole graniczne dla obywateli państw Unii Europejskiej. Zrobi to w poniedziałek.



Na zasadzie wzajemności utrzymana pozostanie dwutygodniowa kwarantanna dla osób wracających z Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Od 1 lipca Francja będzie także stopniowo znosić kontrole dla podróżujących spoza strefy Schengen.

07:52 Paweł Kukiz apeluje o odmrożenie branży artystycznej

07:25 Ograniczenia w podróżowaniu

Większość krajów Wspólnoty deklaruje, że od 15 czerwca zniesie kontrole na granicach, ale są takie państwa np. Portugalia, czy Dania, które chcą utrzymania ograniczeń w przekraczaniu granic wewnętrznych dłużej. Jako pierwsze otworzyły swoje granice Włochy, bo już 3 czerwca.

Każde z państw określa własny harmonogram otwarcia granic; sytuacja epidemiczna jest zróżnicowana, co ma wpływ na decyzje w sprawie procedur; obecnie trwają rozmowy na szczeblu UE i między krajami w kwestii pełnego otwarcia granic - podkreślił polski resort dyplomacji.



07:10 Ograniczenia na czeskiej granicy

Czeskie ograniczenia w podróżowaniu do większości państw UE zostaną zniesione w poniedziałek, gdy zacznie działać system nazwany "światła drogowe". Kraje europejskie oznaczono w zależności od stanu zagrożenia epidemicznego kolorami: czerwonym, żółtym i zielonym.



Polska, z wyjątkiem Śląska, znalazła się w grupie "państw zielonych", do których od poniedziałku Czesi będą mogli pojechać bez żadnych ograniczeń, a przy powrocie nie będą wymagane testy ani kwarantanna. Województwo śląskie uznano za obszar o najwyższym stopniu ryzyka i na interaktywnej mapie publikowanej przez resorty zdrowia oraz spraw zagranicznych oznaczono je kolorem czerwonym, co oznacza, że nie obejmie go przywrócenie 15 czerwca normalnego ruchu granicznego

Czytaj więcej>>>





06:54 Koronawirus w Niemczech

W ciągu ostatnich 24 godzin w Niemczech potwierdzono 348 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 18 zarażonych osób zmarło - poinformował w sobotę Instytut im. Roberta Kocha (RKI).



Oznacza to, że w sumie od początku epidemii Covid-19 w RFN zakażenie koronawirusem potwierdzono u 186 022 osób. Łącznie zmarło 8781 zainfekowanych osób.

06:38 GIS: Zniesienie kwarantanny to kolejny etap powrotu do normalności

Zniesienie od soboty obowiązku odbywania dwutygodniowej kwarantanny dla podróżujących do Polski to kolejny etap powrotu do normalności - odniósł się do zniesienia obostrzenia rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar.



Podkreślił jednak, że nadal należy utrzymywać podstawowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego.

06:12 Włoskie ministerstwo zdrowia: Koronawirus nie zatrzymuje się

Koronawirus we Włoszech nie zatrzymuje się, zakażenia wykrywa się niemal w całym kraju, możliwe są ich nowe ogniska - to konkluzje monitoringu prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia i krajowy Instytut Zdrowia. Dane te, zaznaczono, nie są zbyt pocieszające.



Epidemia, jak wynika z raportu sporządzonego na podstawie danych z pierwszego tygodnia czerwca, nie skończyła się mimo ogólnej poprawy. Zaniepokojenie budzą dane z regionów Lombardia, Apulia i Lacjum.

06:02 Koronawirus w USA

839 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniej doby; bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 114 613 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



Pod względem liczby ofiar śmiertelnych Stany Zjednoczone są światowym liderem. Na drugim miejscu znajduje się Brazylia (41 828 zgonów z powodu koronawiusa).

05:55 O północy otwarto wewnętrzne granicy Unii Europejskiej

Od północy nie obowiązują już kontrole graniczne na granicach z Niemcami, Czechami i Słowacją, a od godz. 9 w piątek - z Litwą. Ograniczenia zniesiono również na przejściach lotniczych i morskich.