Lider Kukiz'15 Paweł Kukiz apeluje do wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego o "odmrożenie" branży artystycznej, festiwali muzycznych oraz o jasne zasady ws. organizacji koncertów. "Krezusi dadzą sobie radę. Chodzi o muzyków, którzy zarabiają w okresie od maja do września" - powiedział.

Paweł Kukiz i zespół Piersi podczas koncertu "Top Łódź Festiwal" / Grzegorz Michałowski / PAP

Paweł Kukiz zaznacza, że "podczas gdy dochodzi do odmrażania gospodarki, luzuje się zasady przebywania w miejscach publicznych, a na wiecach politycznych często nie zwraca się w ogóle uwagi na restrykcje, branża artystyczna jest w zawieszeniu".



Jak podkreśla, chodzi o "odwieszenie" koncertów, festiwali muzycznych i jasne informacje dotyczące zasad organizacji takich wydarzeń. W tej sprawie Paweł Kukiz razem z posłem Koalicji Polskiej Pawłem Szramką złożył interpelację do ministra kultury Piotra Glińskiego.



Krezusi dadzą sobie radę. Mogą sprzedać dom i kupić mniejszy. Chodzi o muzyków, którzy zarabiają w okresie od maja do września, przygrywając krezusom. Ich zarobki muszą im wystarczyć na 12 miesięcy - tłumaczy lider Kukiz'15.



Kukiz i Szramka w interpelacji pytają szefa resortu kultury, czy ministerstwo zamierza wyjść na przeciw oczekiwaniom przedstawicieli branży artystycznej i doprecyzować w najbliższym czasie zasady powrotu takich wydarzeń jak koncerty oraz festiwale muzyczne, a także, czy w przypadku tego rodzaju wydarzeń zmieniony zostanie przepis mówiący o maksymalnym udziale 150 osób.



Przyszłość rysuje się dramatycznie". Organizatorzy festiwali proszą o pomoc

Organizatorzy kilkudziesięciu polskich festiwali w połowie maja podpisali list z apelem o pomoc do premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremierów - Jadwigi Emilewicz i Piotra Glińskiego.

"Przedłużająca się niepewność dotycząca możliwości organizacyjnych i ekonomicznych sprawia, że przyszłość festiwali rysuje się dramatycznie. O ile stosunkowo łatwo odbudujemy turystykę krajową, a następnie międzynarodową, o tyle powrót festiwali do formy, w jakiej dotychczas funkcjonowały, będzie niemożliwy bez systemowego wsparcia ze strony państwa" - czytamy w dokumencie.

Pod listem podpisało się kilkadziesiąt osób. To organizatorzy takich wydarzeń, jak m.in. Conrad Festival, Miłosz Festival, Rawa Blues Festival Katowice, Festiwal Szkół Teatralnych, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, Góry Literatury, Festiwal Szekspirowski w Gdańsku, Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Warszawski Festiwal Skrzyżowanie Kultur i Festiwal debiutów filmowych “Młodzi i Film".

Wśród sygnatariuszy apelu o pomoc są też takie osoby jak nagrodzony Oscarem kompozytor Jan A.P. Kaczmarek - twórca Transatlantyk Festival, Artur Rojek - wokalista związany w przeszłości z zespołem Myslovitz, odpowiedzialny za Off Festival Katowice i Katarzyna Wodecka-Stubbs - córka Zbigniewa Wodeckiego, która organizuje Wodecki Twist Festival.